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14.03.2021 21:13
Рубрика: В мире

Убийственный констебль

Смерть молодой англичанки от рук полицейского вызвала скандал в Британии
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 53(8404)
Широчайший резонанс и массовые акции в Лондоне вызвало совершенное здесь в начале марта жестокое убийство молодой англичанки. Не в последнюю очередь это произошло благодаря личности подозреваемого в преступлении - к глубокому шоку общественности Соединенного Королевства, им оказался офицер элитного подразделения Скотленд-Ярда. А его коллеги, разогнавшие несанкционированные акции под предлогом нарушения антикоронавирусных ограничений, также оказались в центре громкого скандала из-за непропорционального применения силы к гражданам.
Поводом для акции "Отвоюем эти улицы" в Лондоне стало убийство полицейским 33-летней менеджера одной из местных IT-компаний Сары Эверард. Фото: REUTERS Поводом для акции "Отвоюем эти улицы" в Лондоне стало убийство полицейским 33-летней менеджера одной из местных IT-компаний Сары Эверард. Фото: REUTERS
Поводом для акции "Отвоюем эти улицы" в Лондоне стало убийство полицейским 33-летней менеджера одной из местных IT-компаний Сары Эверард. Фото: REUTERS

Столкновения полиции с участниками траурного мероприятия в память о погибшей, во время которых стражи порядка весьма не по-джентльменски обошлись с несколькими женщинами-активистками, грубо заломив им руки за спину во время ареста, произошли в минувшую субботу в лондонском парке Клэпхем-коммон. По данным газеты The Guardian, здесь, несмотря на запрет властей и предупреждения о незаконности массового мероприятия, мирно собрались несколько сотен граждан, которые принесли цветы и зажгли свечи.

Фото: EPA
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Поводом для акции под названием "Отвоюем эти улицы" стало убийство менеджера одной из местных IT-компаний, 33-летней Сары Эверард, которая пропала 3 марта в юго-западном районе Лондона, возвращаясь в вечернее время пешком домой. Спустя три дня тело молодой женщины в мешке из-под строительного мусора было обнаружено в лесу в графстве Кент на расстоянии около 100 километров от места исчезновения. А еще через трое суток был задержан 48-летний офицер полицейского отдела по защите дипломатических учреждений Уэйн Кузенс.

До сих пор следствие не раскрывало никакой информации ни о мотивах преступника, ни о методах быстрого раскрытия преступления. По сведениям британской прессы, в ходе расследования полиции помогли записи с многочисленных камер наружного наблюдения (Лондон является одним из ведущих городов мира по количеству систем слежения, имея более 500 тысяч камер).

В целом, за исключением личности убийцы, преступление можно было бы считать заурядным. По данным Би-би-си, ежегодно от насилия в Англии, Шотландии и Уэльсе погибают около 200 женщин (больше всего за последние десять лет таких преступлений зафиксировано в 2019 году - 241), и ничего нового в самом факте наличия криминала и уголовщины в Британии нет.

Однако трагическая смерть Сары Эверард и особенно неуклюжая попытка полиции жестко разогнать эмоциональную гражданскую акцию в память погибшей, как пишут британские СМИ, "задели нерв общества", быстро выйдя в топ общественно-политической повестки Альбиона.

Ежегодно от насилия в Англии, Шотландии и Уэльсе погибают около 200 женщин

И здесь уже отметились не только супруга принца Уильяма - Кейт Миддлтон (посетила одну из акций), а также мэр британской столицы Садик Хан (раскритиковал стражей порядка за грубость), но и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - он символично зажег свечу на ступенях своей резиденции на Даунинг-стрит, 10, и призвал "найти ответы на это ужасное преступление".

Нападки на полицию, действия которой обострили конфликт властей и активистов, теперь идут и со стороны представителей обеих партий парламента Великобритании, которые обвиняют стражей порядка в "тактическом и моральном провале".

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