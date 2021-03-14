Сможет ли "Евровидение" обойтись без цензуры?

Всего за несколько дней "Русская женщина" собрала три миллиона просмотров на официальном канале конкурса в YouTube и оказалась в числе лидеров.

Песне Манижи поставили уже 118 тысяч лайков, но и 66 тысяч дизлайков. Особенно нахваливают ее европейские болельщики. А то, что песня (за исключением припева) исполнена на русском языке, а не на английском, как у большинства конкурсантов, да еще и с нашей исконной удалью и размахом, привлекает и впечатляет их еще больше. В прошлый раз наши артисты пели на "Евровидении" по-русски в 2012 году. И тогда "Бурановские бабушки" заняли второе место. Для Манижи это, конечно, не предел.

После победы в национальном отборе она не почивала на лаврах, а дорабатывала песню. О приглашении на конкурс Манижа узнала лишь за три дня до прямого эфира на Первом канале. И, как теперь рассказала, они с командой "за сутки доделали песню, номер и то, что вы видите сейчас.." Но она ведь - перфекционистка в создании качественного звука. Может, и поэтому тоже "Русская женщина" очень эффектна сочетанием модных электронных ритмов, ориентальных этнических мотивов и плясовым задором русских народных праздников. Временами она игрива, чаще - по-женски мудра, да и концертный номер очень похож на обрядовый русский танец, когда кто-то выходит в круг, а другие ему подпевают. Но в тексте порой хромают рифмы. Вот, например, в этом куплете: "Теперь зарубите себе на носу/ Я вас не виню, а себя я чертовски люблю/ Борются, борются/ Все по кругу борются, да не молятся/ Сын без отца, дочь без отца/ Но сломанной family не сломать меня..." Наверняка, продолжая совершенствовать песню, Манижа займется и текстом...

Видео "Я научу тебя" стремительно удалили с официального YouTube канала "Евровидения". И белорусы повели себя принципиально

Строчки, кстати, автобиографические: родители певицы расстались, когда она и ее сестры и братья были маленькими. И семью поднимала мама. Она же и пришла с дочкой в программу "Вечерний Ургант", сидела на одном из дальних рядов. Кстати, в отличие от мамы, отец-врач был против того, чтобы дочка становилась артисткой...

Рассказала Манижа и об "Евровидении": "Русский звучит суперкрасиво и мелодично. И пора спеть о русских женщинах на русском языке. Да, можно и на английском, чтобы охватить большую аудиторию. Но там, где включается маркетинг, там погибает творчество..."

Кстати

У других просмотров намного меньше. Как правило, от 27 тысяч (у Tusse из Швеции) до 300 тысяч (у Саманты Тины из Латвии). И жаль, что что от поездки на конкурс отказалась Армения. Причинами названы "произошедшие события, нехватка времени и другие объективные обстоятельства".

Между тем

Оргкомитет "Евровидения" потребовал от белорусских участников - группы "Галасы ЗМеста" изменить текст песни "Я научу тебя". По мнению представителей Европейского вещательного союза, она "ставит под сомнение неполитический характер конкурса".

Организаторы с 2009 года не вмешивались в тексты конкурсных песен. Даже песню Джамалы "1944" они не сочли имеющей отношение к политике. А вот белорусам теперь досталось за слова "я научу тебя ходить по струночке" и "я научу тебя плясать под дудочку".

Очевидно, речь идет о цензуре и нарушении свободы слова. Ныне это все чаще становится трендом - в глобальных социальных сетях с легкостью удаляют сообщения даже чиновников и дипломатов из других стран, высказывающих неугодную им точку зрения... Не ожидая объяснений от музыкантов, видео "Я научу тебя" даже стремительно удалили с официального YouTube-канала "Евровидения". И белорусы повели себя принципиально.

- Есть у меня сильные подозрения, что ничего мы редактировать не будем. И этим все закончится, - сообщил лидер группы Дмитрий Бутаков. И невесело добавил: "Вполне может быть так. Хоккей (чемпионат мира) же у нас отобрали (он должен был пройти в двух странах - Беларуси и Латвии в мае-июне этого года, но затем Минску запретили его проводить. - Ред.).

Выступит ли в такой ситуации Беларусь на "Евровидении"-2021, будет принимать решение национальный вещатель конкурса - Белтелерадиокомпания. На момент подписания номера решение еще не было известно.