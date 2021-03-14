SpaceX запустила на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала с группой из 60 интернет-спутников Starlink во Флориде. SpaceX ведет прямую трансляцию с места события.

По местному времени это произошло в 06:00, по московскому - в 13:00. Ожидается, что первая ступень ракеты приземлится на плавучую платформу в Атлантике для последующего использования.

Как уточнил разработчик, выполняющая миссию ракета-носитель на сегодняшний день совершила восемь полетов. Это 21 по счету вывод на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта, начиная с мая 2019 года.

Starlink - спутниковая сеть нового поколения, которая может обеспечить жителей нашей планеты широкополосным доступом в интернет. Компания обещает скорость скачивания от 50 до 150 Мб/с. С этой целью она планирует создать орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов для создания полномасштабной сети, дающей возможность доступа в интернет в любой точке Земли.