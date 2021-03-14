В центральном матче 22-го тура чемпионата России "Спартак" обыграл в гостевом матче "Динамо" со счетом 2:1. Одолев "бело-голубых", москвичи поднялись на второе место в турнирной таблице.

Классическое столичное дерби всегда привлекает к себе огромное внимание. Особенно сейчас, когда и "Спартак", и "Динамо" идут наверху в турнирной таблице и претендуют на медали. Предугадать фаворита в очередном их противостоянии было почти невозможно, хотя всего три недели назад "бело-голубые" на своем поле обыграли команду Доменико Тедеско (2:0) и выбили ее из розыгрыша Кубка страны.

С той поры клубы провели по две встречи в чемпионате. Но если "бело-голубые" набрали в них максимальные шесть очков, то спартаковцы сначала проиграли "Рубину" (0:2), а затем разгромили "Краснодар" (6:1). Фактически для продолжения борьбы за чемпионство "красно-белые" должны были обязательно побеждать. И они это сделали.

Причем что интересно: "Спартак" в четвертый раз в сезоне выиграл в матче, в котором уступал в счете. Ранее москвичи таким же образом брали три очка в поединках с "Локомотивом" (2:1), "Арсеналом" (2:1) и "Химками" (3:2). "Красно-белые" лидируют по этому показателю в Премьер-лиге: у десяти других команд по одной такой победе в первенстве.

Единственное, что может расстроить болельщиков "Спартака" после дерби, - травмы автора первого гола в ворота "Динамо" Виктора Мозеса и Джордана Ларссона. Шведского форварда и вовсе унесли с поля на носилках. "Пока не видел Ларссона и не могу сказать, что у него. Мозес получил удар в колено, но вроде как по ощущениям ничего серьезного", - подчеркнул один из тренеров "красно-белых" Андреас Хинкель.

Спартаковцы одержали четвертую волевую победу в сезоне. Это лучший показатель среди всех команд Премьер-лиги

Что касается непосредственно матча, то, как признался Хинкель, "Динамо" показало приличную игру, а Александр Максименко спас своих партнеров в нескольких эпизодах.

- Мы контролировали игру, но пропустили первыми. Ребята молодцы - они продолжали давить и добились своего. Надо отдать должное сопернику, ведь у них тоже было много моментов, в которых нас выручил Максименко, - подчеркнул один из тренеров "Спартака" Андреас Хинкель.

В свою очередь рулевой "Динамо" Сандро Шварц отметил, что его команде не хватило точности в завершающей стадии атак.

- Интенсивная и боевая игра. У нас было несколько хороших отрезков, ребята бились до конца. В принципе, матч мог завершиться со счетом 2:2. Считаю, "Динамо" заслужило ничью. Нам не хватило точности в завершении, однако мне понравилось, как мы выходили из обороны в атаку. В общем, равный матч с одинаковыми шансами на успех, - считает Шварц.

По мнению голкипера "Динамо" Антона Шунина, его команда по игре заслуживала большего.

- Нюансы подготовки к пенальтистам рассказать не могу. Сегодня не хватило забить больше, чем соперник. Хорошо выглядели, создали много моментов. Где-то чуть не повезло, и от этого вдвойне обидно, - заявил Шунин. - Мог ли выручить в эпизоде с первым голом? Сложный вопрос. Вряд ли я мог выдвинуться на Мозеса, так как был Скопинцев. Я реагировал на мяч, от этого сложнее, потому что ждешь, что защитник перекроет дальний, а ты - ближний. Пробил он хорошо, ничего не скажешь.

Стоит отметить, что "Динамо" не может победить на своем поле "Спартак" в РПЛ с 2008 года: в 12 поединках "бело-голубые" проиграли восемь раз, еще в четырех случаях команды расходились миром.

Неожиданное поражение в Туле потерпел ЦСКА: армейцы проиграли "Арсеналу" (1:2), занимавшему до этого тура предпоследнюю 15-ю строчку. К слову, "оружейники" не побеждали в чемпионате на протяжении десяти встреч. В то же время "красно-синие" из последних восьми поединков в Премьер-лиге были сильнее соперников лишь в двух случаях - против "Ростова" (3:1) и "Ахмата" (2:0).

- Только когда Тула забила два мяча, мы начали что-то показывать. Большую роль сыграл пенальти. Это заставило нас торопиться, а "Арсенал" начал тянуть время, - заявил рулевой армейцев Виктор Гончаренко.

Первую победу в этом году одержал лидер Премьер-лиги и действующий чемпион страны "Зенит". Питерский клуб уверенно обыграл на своем поле "Ахмат" - 4:0. Один из мячей забил Артем Дзюба, который с 130-ю голами поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата России. До рекорда экс-форварда "Ротора" Олега Веретенникова - 13 голов.

- Если сравнивать предыдущие два матча, сегодня до перерыва мы создали наименьшее количество моментов. Но после гола игра раскрылась и мы заслуженно набрали три очка, - отметил рулевой "Зенита" Сергей Семак.

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