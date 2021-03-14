Стали известны результаты экзитполов на региональных выборах в Германии

В немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг побеждает партия "Зеленых", они получили 31 процент голосов в ходе региональных выборов. Следом идет "Христианско-демократический союз" ХДС (23 процента), затем - Социал-демократическая партия Германии с 12 процентами и "Альтернатива для Германии", набравшая 11,5 процента. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.

При этом в федеральной земле Рейнланд-Пфальц картина другая. Там лидируют социал-демократы, взявшие 34,5 процента голосов, ХДС там набрала 26 процентов, "Альтерантива для Германии" - 10,5 процента, а "Зеленые" оказались в самом хвосте с 8,5 процента.

Также в этом году Германии предстоят выборы в бундестаг, причем, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что больше не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера.