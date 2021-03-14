Новости

Россиянам предрекли исчезновение зимы 00:20
В Москве не будут повышать стоимость резидентных разрешений на парковку 00:08
Военные представительства Минобороны РФ открылись в Судане и ЦАР 00:00
Стали известны результаты экзитполов на региональных выборах в Германии 14.03.2021
Клуб из города Ревда впервые завоевал Кубок России по баскетболу 14.03.2021
Генсек ХДС прокомментировал предварительные результаты региональных выборов 14.03.2021
Роналду покорил рекорд Пеле по голам в официальных матчах 14.03.2021
Болгария откроет летний туристический сезон с 1 мая 14.03.2021
За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 41 военнослужащий 14.03.2021
Роналду оформил хет-трик за 22 минуты матча с "Кальяри" 14.03.2021
Рязанский назвал политическим заявление Зюганова о налоге для богатых 14.03.2021
В Болгарии объявили о провале правительства в борьбе с коронавирусом 14.03.2021
Ударник The Exploited Вилли Бьюкэн попал в больницу с приступом 14.03.2021
Жителя Петрозаводска убило упавшей с крыши наледью 14.03.2021
Большунову вручили "Хрустальный глобус" под гимн России 14.03.2021
Вирусолог допустил рост заболеваемости COVID-19 в России к осени 14.03.2021
Названы три вредящие здоровью послеобеденные привычки 14.03.2021
Опубликован русский трейлер "Лиги справедливости" Зака Снайдера 14.03.2021
Братья Руссо поздравили Кэмерона с победой "Аватара" над "Мстителями" 14.03.2021
Девочка погибла после нападения бойцовской собаки в Москве 14.03.2021
Под Волгоградом трое детей провалились под лед, один из них погиб 14.03.2021
Эксперты оценили новые полномочия ФНС в сфере банковской тайны 14.03.2021
Большунов заработал 197,4 тысячи евро на этапах КМ в этом сезоне 14.03.2021
Медведев выиграл турнир ATP в Марселе 14.03.2021
В парке Екатеринбурга на мужчину рухнула металлическая конструкция 14.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
14.03.2021 23:33
Рубрика: В мире

Стали известны результаты экзитполов на региональных выборах в Германии

Текст: Константин Волков

В немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг побеждает партия "Зеленых", они получили 31 процент голосов в ходе региональных выборов. Следом идет "Христианско-демократический союз" ХДС (23 процента), затем - Социал-демократическая партия Германии с 12 процентами и "Альтернатива для Германии", набравшая 11,5 процента. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.

Косачев: Германия ведет себя как тоталитарное государство

При этом в федеральной земле Рейнланд-Пфальц картина другая. Там лидируют социал-демократы, взявшие 34,5 процента голосов, ХДС там набрала 26 процентов, "Альтерантива для Германии" - 10,5 процента, а "Зеленые" оказались в самом хвосте с 8,5 процента.

Также в этом году Германии предстоят выборы в бундестаг, причем, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что больше не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера.

В мире Европа Германия

Главное сегодня

Доступ ФНС к банковской тайне не затронет добросовестных граждан
Захарова объяснила действиями Запада начало регулирования интернета
Аналитик предсказал обвал курса доллара к концу апреля
В Ирландии рекомендовали приостановить использование вакцины от AstraZeneca
Стали известны результаты экзитполов на региональных выборах в Германии
Что британцы и пресса думают об интервью принца Гарри и Меган Маркл
Эксперты заговорили о необычной активности вице-президента США