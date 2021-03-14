Стратегия развития библиотечного дела страны до 2030 года, подготовленная Минкультуры России вместе с профессиональным сообществом, получила одобрение правительства РФ. Впервые появился документ с конкретными показателями и предусмотренным финансированием.

По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, развитие современной библиотечной системы - важное условие формирования интеллектуального потенциала российского общества. Но пока библиотеки не готовы принять вызов. "Недофинансирование комплектования фондов и их сохранности, необходимость привлечения молодых кадров влияют на развитие библиотечной сферы", - отметила министр.

Что же планируют делать? Например, увеличить почти в два раза охват населения библиотечным обслуживанием. Для этого библиотеки превратят в современные центры, оснащенные по последнему слову техники. Правда, только общедоступных библиотек у нас более 42 тысяч. Как быстро их смогут модернизировать?

Также библиотечные фонды обещают пополнять на 12 миллионов новых книг ежегодно. При грамотном распределении ресурсов это может стать спасением для сельских и муниципальных библиотек, которые сегодня получают всего лишь по несколько сотен, а то и десятков новых книг в год, из которых более 60 процентов - дары и пожертвования. Проблема в том, что читатели не хотят читать классику в изданиях 1970-1989-х годов, а переиздания классики и современная литература сегодня почти не закупаются. И дело не только в недостаточном финансировании, но и в отсутствии адекватного тиража книг. Хочется надеяться, что реализация стратегии повлечет и положительные изменения в российском издательском бизнесе.

Ольга Любимова также представила результаты мониторинга сохранности библиотечных фондов: половина всех книгохранилищ требует капитального ремонта, около девяти миллионов редких экземпляров нуждаются в реставрации, лишь 20% библиотек имеют консервационное оборудование. Выход - создание в регионах модельных центров сохранения библиотечных фондов. А начнут со строительства Национального фондохранилища.