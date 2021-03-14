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14.03.2021 19:00
Рубрика: Власть

Познакомят с волей

Тюремное ведомство создаст новую службу для помощи бывшим заключенным
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 53(8404)
Министр юстиции России Константин Чуйченко назвал одним из приоритетных направлений создание в Федеральной службе исполнения наказаний службы пробации. Заявление прозвучало на коллегии тюремного ведомства.

Задачи данной службы - работать с теми заключенными, кто вышел на свободу. В том числе и контролировать условно-досрочно освобожденных.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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"Одним из приоритетных направлений в деятельности уголовно-исполнительной системы является закрепление института пробации на законодательном уровне, наделение координирующей функцией уголовно-исполнительных инспекций при применении мер социальной адаптации в части осужденных, освобожденных условно-досрочно, - сказал Константин Чуйченко. - Хочу обратить внимание, что вся эта работа возможна только во взаимодействии с институтами гражданского общества и общественными организациями".

Многие эксперты особо подчеркивают, что задача службы пробации не только надзор, но и социальная помощь тем, кто освободился.

Одна из проблем экс-заключенных в том, многих из них не просто нигде не ждут - их вообще не хотят видеть. Стоит какому-то кадровику заметить в анкете след судимости, как находятся тысячи веских и законных причин, чтобы отказать соискателю. Пусть даже его квалификация полностью устраивает компанию.

Поэтому давно говорится о том, что тем, кто после освобождения хочет вернуться к нормальной, то есть законопослушной, жизни, нужна поддержка. Для этой работы и необходима служба пробации.

В мировом рейтинге Россия занимает 26-е место по числу заключенных на 100 тысяч населения

"Ресоциализация осужденных, отказ от совершения новых преступлений, а также адаптация к нормальной жизни после освобождения являются одними из наших основных задач, - подчеркнул на коллегии директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников. - В связи с этим создание службы пробации может стать ключевым звеном в цепи преобразования криминального субъекта в правопослушного гражданина".

Планируется, что пробация будет создана на базе существующих уголовно-исполнительных инспекций. Она станет контролировать, например, исполнение такого наказания, как обязательные работы. В ней будут отмечаться условно осужденные. Также миссией службы должна стать помощь бывшему заключенному в обустройстве на воле.

ФСИН: Численность осужденных в колониях сократилась на 47 тысяч человек

Если человек не сможет устроиться на свободе, есть большой риск, что он вернется на преступную дорожку. Поэтому общество заинтересовано, чтобы у тех, кто хочет забыть свое криминальное прошлое, был такой шанс. В целом же основной тренд - это снижение числа заключенных.

"В результате совершенствования уголовной политики, расширяющей возможности применения альтернативных уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, численность лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, продолжала последовательно снижаться, - сообщил Александр Калашников. - По состоянию на первое января 2021 года в учреждениях УИС содержалось 482,9 тысячи лиц осужденных, подозреваемых и обвиняемых, что на 381 тысячу человек меньше, чем в 2010 году".

В мировом рейтинге Россия сместилась с 20-го на 26-е место по количеству заключенных на 100 тысяч населения.

Власть Право Уголовное право Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минюст Правительство Минюст ФСИН Тюремная реформа

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