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14.03.2021 09:05
Рубрика: Общество

Ученые нашли способ снизить тягу к фаст-фуду

Текст: Михаил Загайнов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Снижение уровня стресса помогает снизить тягу к фаст-фуду. Об этом говорится в исследовании ученых из Огайо, опубликованном в Science Daily.

Фото: Александр Корольков / РГ
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В 16-недельном курсе похудения участвовали 338 женщин с детьми в возрасте от 18 до 39 лет. Все участники исследования были из малообеспеченных семей.

Ученые не стали менять рацион участниц на диетический, а сосредоточились на уменьшении уровня стресса.

По словам ведущего научного сотрудника Мэй-Вэй Чанг, женщин обучали способам борьбы со стрессом, разрешая при этом есть привычную еду. В результате участницы эксперимента сократили употребление жирной пищи и фастфуда.

"Снижение стресса на 1 балл по шкале его измерения - это снижение количества фастфуда в жизни человека почти на 7%", - говорится в материале.

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