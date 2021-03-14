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14.03.2021 15:59
Рубрика: В мире

Украина откажется от перехода на летнее время

Текст: Константин Волков

Законопроект об отмене перехода на летнее и зимнее время может быть рассмотрен в Верховной раде во втором чтении уже 19 марта. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на зампредседателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксолану Пидласу из франции "Слуга народа".

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
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Ранее первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что "основная идеология этого законопроекта - ввести естественное для Украины зимнее время +2, которое соответствует поясному времени, и отказаться в дальнейшем от перевода часов". Также он пояснил, что перевод времени приводит к сбоям биологических часов человека и негативно сказывается на его общем состоянии.

По словам Роксоланы Пидласы, предполагается, что если законопроект будет принят до 25 марта, то он вступит в силу сразу же после опубликования, и таким образом уже нынешней весной Украина откажется от перехода на летнее время. Если же принять документ не успеют, то последний раз часы будут переведены 25 октября 2021 года.

Также законопроект предусматривает ввести на всей территории Украины единое киевское время, что, по мнению разработчиков, должно обеспечить защиту территориальной целостности и укрепление национальной безопасности Украины.

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