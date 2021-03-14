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Рубрика: В мире

Прятки под кроватью

В Боливии арестовали бывшую и.о. президента
Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 53(8404)
В Боливии задержана бывшая исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес. Прокуратура страны выдала ордер на ее арест, а также на арест пяти министров ее кабинета и четырех военных.
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Два министра, энергетики и юстиции, уже задержаны, остальные находятся в розыске. Согласно боливийскому законодательству обвиняемым по этим статьям грозит от пяти до двадцати лет лишения свободы. Аньес и членов ее правительства обвиняют в совершении госпереворота в 2019 году, случившегося сразу после президентских выборов. Арест Жанин Аньес произошел ранним утром в городе Тринидад, расположенном в 600 километрах от боливийской столицы Ла-Пас. Полиция действовала быстро, поскольку имелись основания полагать, что фигуранты этого дела попытаются покинуть страну. Как минимум трое высокопоставленных чиновников и военных, участников тех событий, уже находятся за пределами Боливии. Жанин Аньес также попыталась скрыться от полиции. Однако, как пишут местные СМИ, эта попытка выглядела "слишком импровизированной и наивной" - Аньес попытались "помочь" ее родственники и друзья. Брат Аньес попытался увести силы полиции по ложному следу, сформировав липовый автомобильный кортеж, будто экс-президент уже покинула город. Но это не помогло. Задержание произошло предположительно в доме ее матери, где Аньес пряталась в подкроватном ящике для белья.

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