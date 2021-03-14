С понедельника в Дании начнет действовать закон, запрещающий получать "антидемократические пожертвования". "За рубежом существуют экстремистские силы, которые пытаются настроить наших граждан-мусульман против Дании и вбить клин в наше общество, - заявил министр по делам иммиграции и интеграции королевства Маттиас Тесфайе. - В последние годы много раз СМИ писали о том, что датские мечети получают миллионы, например, с Ближнего Востока. Правительство будет противодействовать этому".

Руководство страны создаст "черный список" физических и юридических лиц, а также органов госвласти различных стран, от которых получать крупные пожертвования будет запрещено. Максимум - 10 тысяч крон (примерно 118 тысяч рублей) в год за раз или частями. А все, что больше, будет конфисковаться или возвращаться донору. Как сообщает портал Euroactiv, иммиграционная служба королевства откроет специальное подразделение, которое определит потенциальных кандидатов для "черного списка", а после представит его министру Тесфайе. Физические и юридические лица будут вноситься в перечень на четыре года с возможностью продления еще на четыре. Ожидается, что первые имена, попавшие в список, огласят в конце года.

Как пишет газета Sddeutsche Zeitung, новый закон был принят подавляющим большинством голосов парламентариев, объединив сразу несколько партий. В прошлом году тот же Тесфайе заявил, что королевство намерено указывать происхождение преступников из мусульманских стран в криминальной статистике. По его словам, это покажет, "что в Дании нет на самом деле проблем с людьми из Латинской Америки или Дальнего Востока". "У нас есть проблемы с людьми с Ближнего Востока и Северной Африки", - сказал министр. Кроме того, премьер страны Метте Фредериксен, по собственным заявлениям, намерена снизить до нуля количество людей, ищущих в Дании убежища. И в прошлом году такая политика действительно принесла свои плоды: число соответствующих прошений упало до рекордных 1547. Такой цифры страна не видела с 1998 года, пишет Sddeutsche Zeitung.