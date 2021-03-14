В швейцарском Энгадине завершился сезон Кубка мира 2020/2021 по лыжным гонкам. Россиянка Юлия Ступак дважды поднялась на пьедестал, выиграв масс-старт на 10 км и став третьей в гонке преследования на 30 км. А вот Александр Большунов, также взявший "золото" в масс-старте (15 км), в преследовании на 50 км стал лишь шестым.

В мужском зачете в отсутствие серьезной турнирной интриги (Большунов выиграл Кубок мира сильно заранее) все крутилось вокруг очередной схватки Александра и Йоханнеса Клэбо. Тем более скандальное столкновение Александра Большунова и Йоханнеса Клэбо на финише 50-километрового марафона, лишившее обоих "золота", оставило финал ЧМ-2021открытым и тем самым добавило принципиальности этапу в Энгадине.

В 15-километровом масс-старте классическим ходом Саша не оставил соперникам шансов за счет рывка на финише. А Клэбо, ставшему вторым, оставалось лишь "снять шляпу перед Большуновым и поздравить его. Он уходит ото всех на 18 секунд на последнем круге, это невероятно мощно. С этим ничего не поделаешь".

Но все понимали, что для обоих гонщиков важнее пасьют на 50 километрах на следующий день. И вот эту гонку Александр провел не так здорово. На решающих километрах россиянин не смог поддержать спурт норвежца Симена Хегстада Крюгера, в итоге выигравшего гонку, а на финише уступил еще и Клэбо, показав лишь шестой результат.

Свой второй Большой глобус Большунов получил не по почте, как в прошлом году, а вживую

Неудачу Большунов в эфире "Матч ТВ" объяснил плохой работой лыж: "Когда я выкатывался на финишной части, лыжи просто останавливались, было бессмысленно бороться. Я пытался, но ничего не выходило". Так или иначе, Большой хрустальный глобус за победу в Кубке мира, уже вторую кряду, от Александра никуда не делся. Только теперь он получил трофей не по почте, как в прошлом году, а по-настоящему, вживую.

На высокой ноте завершила сезон Юлия Ступак, сохранившая второе место в женском зачете Кубка мира.

- Я рада, что Кубок мира завершился на такой хорошей ноте, что мне удалось сохранить вторую позицию в общем зачете, это для меня впервые и является большим шагом вперед, - призналась спортсменка.