Генсек ХДС прокомментировал предварительные результаты региональных выборов

В ФРГ огласили предварительные итоги региональных выборов. По данным exit poll, лидером с 31% голосов в немецком Баден-Вюртемберге стали "Зеленые", за ними следует "Христианско-демократический союз" (23%), что на 4% ниже показателей предыдущих выборов, сообщает издание Die Welt.

Социал-демократическая партия набрала 12%, "Альтернатива для Германии" - 11,5%, столько же получили либералы из Свободной демократической партии.

В Рейнланд-Пфальце избирательные предпочтения выглядят так: лидируют социал-демократы - 34,5%, следом идет ХДС - 26% (самый худший результат для партии был в 2016 году - 31,8%), "Альтернатива для Германии" - 10,5%, а "Зеленые" набрали лишь 8,5%.

"Как в Баден-Вюртемберге, так и в Рейнланд-Пфалце мы хотели другого результата", - прокомментировал предварительные итоги голосования генсек ХДС Пауль Цимиак.