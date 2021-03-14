В Ирландии министр впервые в истории получила возможность уйти в декрет. Несмотря на то что Основной закон страны до сих пор не дает женщинам-политикам такого права, министр юстиции Хелен МакЭнти все же получила возможность взять шестимесячный декретный отпуск.

Отпуск по беременности и родам не редкость для Западной Европы XXI века, даже когда речь идет о члене правительства. Но в Ирландии, по данным европейского издания Politico, первая в истории беременность члена кабинета министров создала угрозу конституционного кризиса. Дело в том, что эта страна, бывшая в прошлом веке одним из наиболее консервативных государств Европы, свою конституцию, принятую в 1937 году, разрабатывала при активном участии местного католического духовенства. Она зиждется на принципе, что женщина должна оставаться дома и быть женой и матерью, а не делать карьеру. Тогда как политики должны быть постоянно доступны, чтобы принимать участие в выборах. Законы, по которым женщины, работавшие в госорганизациях, должны были увольняться после вступления в брак, были изменены еще во второй половине прошлого века, а вот нормы, относящиеся к политикам, сохранились до сих пор. После месяцев юридических баталий и политических споров премьер Михол Мартин объявил, что министр юстиции его правительства Хелен МакЭнти может взять шестимесячный оплачиваемый отпуск по беременности и родам, не уходя в отставку с поста министра, а закон отчаянно нуждается в обновлении. "Нынешняя нормативная база основана на полностью устаревших утверждениях и взглядах", - сказал Мартин на онлайн-заседании парламента.