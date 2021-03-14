В Ирландии рекомендовали приостановить использование вакцины от AstraZeneca

В Ирландии Национальный консультативный совет по иммунизации рекомендовал приостановить иммунизацию населения британо-шведским препаратом от коронавируса AstraZeneca. Причиной такой рекомендации стали выявленные недавно случаи нарушения свертываемости крови у привитых данной вакциной в Норвегии.

В Twitter ирландского минздрава, в частности, говорится, что после прививки вакциной AstraZeneca в Норвегии было выявлено четыре новых случая нарушения свертываемости крови, однако в ведомстве в то же время подчеркнули, что пока что прямая связь между этими случаями и применением вакцины не доказана.

Тем не менее, до выяснения дальнейших данных министерство здравоохранения Ирландии призвало временно приостановить вакцинацию данным препаратом в целях предосторожности.

Ранее сразу несколько государств, включая Данию, Австрию, Исландию, Болгарию, Норвегию и Эстонию, решили приостановить использование вакцины AstraZeneca по причине выявления образования тромбов у вакцинированных.