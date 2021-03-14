В Континентальной хоккейной лиге стали известны все четвертьфиналисты Кубка Гагарина.

После того как магнитогорский "Металлург" обыграл "Барыс", он получил себе в соперники в следующем раунде омский "Авангард". Еще одну пару в Восточной конференции составили "Ак Барс" и "Салават Юлаев".

На Западе лучших в сериях до четырех побед выявят ЦСКА и "Локомотив", а также СКА и "Динамо".

Первые матчи четвертьфинала Кубка Гагарина пройдут 17 марта: ЦСКА примет "Локомотив", а "Ак Барс" - "Салават Юлаев".

Вот как прокомментировал предстоящие баталии хоккейный функционер и эксперт "Матч ТВ" Леонид Вайсфельд:

- Если делить шансы в процентном отношении в "Зеленом дерби", то шестьдесят на сорок в пользу "Ак Барса". Все же состав у казанцев более сбалансированный, в команде больше опытных игроков. Что касается команд Запада, то не думаю, что победы в регулярке дадут динамовцам какие-то бонусы в плей-офф. Меня, например, больше насторожило, как СКА порой действовал в первом раунде против минского "Динамо". Они же в нескольких матчах создали себе проблемы, не сумев сыграть по счету. А это в плей-офф очень важно. Вот тут есть вопросы. Правда, и московские динамовцы помучились с "Северсталью". Так что тут намечается очень интересное противостояние.

Тем временем

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что следующие заседания совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) пройдут в Москве 16 и 17 марта. Делегаты обсудят вопрос использования других мелодий вместо гимна России на чемпионате мира в Риге.