Бельгийский город Льеж с трудом приходит в себя после бурных выходных. Демонстрация в защиту прав темнокожих под привычным уже лозунгом Black Lives Matter вылилась в погромы и столкновения с полицией. Как сообщает газета Kronen Zeitung, в местные больницы попали девять человек, в том числе пятеро стражей порядка, один из них - в тяжелом состоянии.

Смерть молодой англичанки от рук полицейского вызвала скандал в Британии Поводом для протестов стало задержание накануне мигрантки из Конго. Женщина обвинила полицейских в "расизме и насилии". В знак солидарности на улицах Льежа началась стихийная акция протеста - такие нередко проходят в разных уголках страны. Вначале участники вели себя мирно, но затем "из их рядов отделилась группа из двухсот-трехсот молодых людей, которые принялись громить все вокруг" - бить витрины магазинов в историческим центре города, забрасывать камнями полицейские участки и автомобили. В самих стражей порядка летели булыжники и файеры, а на одного из них хулиганы наехали на мотоцикле. В ответ правоохранители пустили в ход водометы. СМИ напоминают, что в январе подобные беспорядки прошли в Брюсселе. Тогда злоумышленники и вовсе подожгли полицейский пост.