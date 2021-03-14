В Лондоне полиция разогнала церемонию прощания с убитой женщиной

Акция в парке Клэпем-коммон памяти похищенной и убитой Сары Эверард была разогнана лондонской полицией, которая обвинила собравшихся в нарушении коронавирусных ограничений, сообщает BBC.

Мероприятие в парке проходило весь день 13 марта, и днем его посетила супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон.

Полиция, прибывшая на акцию в парк в субботу вечером, потребовала от участников разойтись по домам. Это вызвало возмущение собравшихся, после чего сотрудники сил правопорядка начали разгонять манифестантов. В ходе разгона были задержаны четыре человека.

Мэр Лондона Садик Хан и глава МВД Великобритании Прити Пател раскритиковали действия правоохранителей. В частности, мэр написал в своем Twitter, что "сцены, которые имели место в парке Клэпем-коммон, недопустимы. Обеспечивать соблюдение принятых в связи с пандемией законов - обязанность полиции, однако увиденные мною кадры ясно свидетельствуют, что действия полиции были как неоправданны, так и непропорциональны".

Министр внутренних дел потребовала от полиции полного отчета о произошедшем.

33-летняя Сара Эверард, которую последний раз видели в окрестностях парка Клэпем-коммон, была похищена и убита 3 марта. В причастности к этому подозревают сотрудника Скотланд-Ярда.