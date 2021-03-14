В Тернополе назвали стадион именем гауптмана СС

Центр Симона Визенталя, посол Израиля на Украине, а также Институт национальной памяти Польши потребовали от властей Тернополя отменить решение о присвоении местному стадиону имени Романа Шухевича, гауптмана СС и главаря запрещенной в России нацистской организации ОУН-УПА. В ответ украинский МИД посоветовал иностранцам не лезть во внутренние украинские дела.

Напомним, горсовет Тернополя 5 марта единогласно присвоил имя Шухевича национальному стадиону. Вскоре появилось возмущенное заявление израильского посла Джоэля Лиона в Twitter c требованием немедленно отменить это решение. В частности, Лион напомнил, что именно Шухевич является организатором еврейского погрома после захвата Львова в июле 1941 года. В свою очередь поляки указали властям Тернополя, что Шухевич стоял за геноцидом поляков на Волыни в 1943 году, "Волынской резней". Власти польского Замостья, города-побратима Тернополя, объявили о разрыве всяческих партнерских отношений. Также рассматривается возможность обращения к УЕФА с требованием дисквалифицировать стадион и запретить на нем проведение любых соревнований под эгидой организации. Однако мэр Тернополя, член националистической партии "Свобода" Сергей Надал, заявил, что израильтяне и поляки стали "заложниками советской историографии", а скандальный основатель украинского Института нацпамяти Вятрович даже усмотрел в действиях Центра Визенталя и израильской дипломатии "российский след".