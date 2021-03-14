Вильфанд рассказал, стоит ли бояться потепления климата

Сегодня существует множество качественных моделей развития климатической ситуации на планете. "На состояние климата будут оказывать влияние два фактора - природный и антропогенный. Но, скорее всего, антропогенный фактор, связанный с увеличением концентрации в атмосфере парниковых газов, все-таки будет превалирующим. И этот фактор ведет только к потеплению климата и ни к чему другому", - рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Так, например, в этом году отмечалось такое явление, как Ла Нинья - холодное течение в водах Тихого океана (антипод Иль Ниньи - теплому течению). И обычно холодная вода на экваторе передавала холод на континенты. Но, тем не менее, 2020 год занял второе место среди самых теплых лет в истории человечества.

"Природные факторы все меньше влияют на изменение климата. И прорабатываются разные сценарии - концентрация парниковых газов будет увеличиваться немного или значительно. Но если даже предположить, что больше не будет парниковых газов, предприятия изобретут средства защиты, специальные фильтры, то накопленная человечеством их концентрация снизится вдвое только через 30 лет. То есть потепление неизбежно", - подчеркнул Вильфанд.

Но стоит ли его бояться? Однозначно нет. С большой вероятностью, климат не потеплеет к концу тысячелетия настолько, чтобы зима в Северном полушарии стала длиться всего два месяца, констатирует Вильфанд.

По крайней мере, прошедшая зима в России оказалась холодной. Аномально холодный февраль потянул в холод и всю зиму в целом, подчёркивают в Гидрометцентре. От Поволжья до Тихого океана зима была холоднее нормы. На части европейской территории зима соответствовала норме за счет аномально теплой первой половины. Очень теплой оказалась зима в российской Арктике. Здесь аномалии среднесезонной температуры плюс 4-8 и более градусов.