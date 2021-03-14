Вирусолог допустил рост заболеваемости COVID-19 в России к осени

Ближе к осени вновь возможен рост заболеваемости COVID-19 в России, считает вирусолог, доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский.

Он отметил, что в ближайшие месяцы заболеваемость коронавирусом будет снижаться. "Так и будет, по-видимому, в течение лета, возможен подъем к осени", - отметил ученый в эфире радиостанции "Говорит Москва". Он напомнил, что COVID-19 - вирусное заболевание, для которого характерна сезонность.

Насколько сильно повысится заболеваемость осенью, будет зависеть от темпов вакцинации. Пока, по его словам, для формирования коллективного иммунитета привились недостаточно много людей.

Ранее в ВОЗ Россия отметили, что в нынешнем году с пандемией коронавируса еще не будет покончено. "Мы полагаем, что 2021 год станет еще одним годом, посвященным глобальной борьбе с этой пандемией, но есть надежда, что этот процесс будет более управляемым, - заявили "Российской газете" в российском представительстве Всемирной организации здравоохранения. - С момента начала пандемии мы все научились более взвешенно реагировать и бороться с передачей инфекции. На данный момент никто не может предсказать ход этой пандемии, но мы смотрим на начало следующего года (2022-го) как на время, к которому подведение итогов всех наших индивидуальных и коллективных действий вместе с развертыванием вакцинации по всему миру окупится".