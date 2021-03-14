Врач-кардиолог рассказал об опасности отекших рук

Отек руки - это повод для беспокойства, если он возникает часто или не устраняется простыми методами. В любой ситуации нужна консультация врача и минимальный набор анализов и обследований.

- Нередко отек - это признак серьезной инфекции, ракового поражения, проблем с сердцем и почками. И если отеки стойкие, значит, болезнь обострилась или быстро прогрессирует. Отек может осложниться нарушением питания тканей, воспалением кожи, растяжками, изменениями окраски, - сообщил KP.RU врач-кардиолог Андрей Грачев.

Отеки рук могут возникать на фоне сердечной недостаточности. По утрам они минимальны, усиливаются к вечеру. В отличие от них почечные отеки рук наиболее выражены по утрам и в течение дня уменьшаются или исчезают.

При отеке одной руки нужно обратиться к хирургу или терапевту, в зависимости от подозреваемой причины. На время обследования стоит меньше беспокоить больную руку, придавать ей возвышенное положение, чтобы жидкость легче оттекала, не спать на этой стороне, не прижимать руку к телу.

Бороться с отеками рук также не рекомендуется народными или мочегонными средствами, так как это может привести нарушению баланса электролитов, резкому снижению давления, обезвоживанию и недомоганию.