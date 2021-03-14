Обратиться с жалобой или запросом в органы власти можно будет через единую платформу обратной связи (ПОС), которая до конца 2021 года заработает по всей России. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с руководителями цифровой трансформации. На платформе россияне смогут оставлять обращения к органам власти, отслеживать их статус и оценивать качество полученных ответов.

Платформа создана по поручению президента России Владимира Путина в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". В пилотном режиме она была запущена в 2019 году. В ее тестировании приняли участие минцифры и 9 субъектов РФ. В ПОС создано 16,5 тыс. личных кабинетов органов власти, получено более 340 тыс. сообщений, проведено 400 голосований и 1,5 тысячи опросов граждан, обсуждено 470 проектов нормативных актов. В 2020 году на портале госуслуг появились сервисы для обратной связи по COVID-19 и сервис минпросвещения для обратной связи от родителей учащихся младших классов по организации горячего питания в школах. Работа с обратной связью по вопросам коронавируса находится на особом контроле правительства РФ, подчеркнули в минцифры.

ПОС уже работает в 73 регионах, рассказали в минцифры. В 2020 году больше всего сообщений поступило по вопросам, связанным с качеством автомобильных дорог, многоквартирных домов, дворов и территорий общего пользования, а также социального обслуживания и медицины.

До конца 2021 года платформа будет внедрена во всех субъектах страны, региональных и муниципальных и некоторых федеральных органах власти. В регионах, где ПОС еще не внедрена, работы по ее настройке уже выполняются. По выбору субъекта Российской Федерации платформа обратной связи может быть интегрирована с региональными информационными системами, созданными в целях обработки сообщений и обращений граждан,пояснили в пресс-службе министерства.

Россияне смогут оставить обращение, отследить его статус и оценить качество ответа органа власти

Получение оперативной, качественной обратной связи от населения - один из приоритетов работы, отметил Чернышенко. "Функционал ПОС позволяет решить эту задачу. И руководители цифровой трансформации должны осуществлять клиентский сервис работы платформы, в том числе отслеживая качество отработки обращений граждан, формируя матрицу системных проблем для дальнейшего принятия органами власти своевременных и грамотных управленческих решений", - подчеркнул он.