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14.03.2021 22:03
Рубрика: Власть

За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 41 военнослужащий

Текст: Юрий Гаврилов

Количество военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, достигло в армии и на флоте 31 тысячи 729 человек. Эти данные в воскресенье вечером опубликовали в специальном бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ.

Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
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Там сказано, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 41 военнослужащий. Кроме того, начиная с марта прошлого года 110 тысяч 370 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 578 военнослужащих, у которых результаты теста на COVID-19 оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 374 таких пациента лежат в военных госпиталях. Двое изолированы по месту службы. Еще 202 человека лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - один. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у трех пациентов. Остальные болеют без симптомов.

В бюллетене также отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь оказали 17 тысячам 509 заболевшим, 6 тысяч 335 из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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