Захарова объяснила действиями Запада начало регулирования интернета

Западные страны своими действиями сами инициировали процесс регулирования интернета. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Они сами ускорили то, на что мы долго не решались, - отметила Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1". - Мы все время ощущали неловкость в том, что пора вводить регулятивные меры и пора начать регулировать интернет-пространство. <...> Прислушивались к тому, как это будет воспринято, не нарушим ли мы сами некие принципы".

В то же время коллективный Запад уже давно нарушил эти самые принципы, добавила официальный представитель МИД РФ: интернет-монополии действуют, только исходя из своих собственных интересов и политической конъюнктуры, совершенно не желая при этом вести честную конкурентную борьбу и демонстрируя "наплевательское отношение" к международному праву.

Захарова подчеркнула, что в настоящее время в России готовится целый пакет документов, призванных охранять и защищать российских представителей СМИ и аудиторию.