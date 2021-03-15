Адвокат напомнил о наказании за покупку поддельных справок о вакцинации

Адвокат Вячеслав Примяков напомнил об уголовном наказании за покупку фальшивых сертификатов о вакцинации против коронавируса. Сейчас их активно предлагают приобрести мошенники в интернете.

"Многие не в курсе, что за оборот фальшивых документов уголовная ответственность грозит не только их изготовителям, но и покупателям. Статья 327 УК РФ (арест до шести месяцев)", - рассказал Примяков KP.RU.

Кроме того, покупателя поддельной справки могут привлечь и по новому пункту статьи 236 "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создающее угрозу массового заражения".

"Раньше нарушители карались только в том случае, если кого-то реально заразили. Теперь и за сам факт гипотетической угрозы", - подчеркнул Примяков.