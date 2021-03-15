Альфа-банк нанял на работу Моргенштерна

На должность директора по работе с молодежью Альфа-банка принят российский рэпер Алишер Моргенштерн, рассказали журналистам в пресс-службе банка.

Для музыканта специально была создана эта должность. Полноценно к своим обязанностям в качестве директора по работе с молодежью Алишер приступает в конце марта, а пока работает удаленно.

По словам директора по маркетингу и коммуникациям банка Алексея Гиязова, исполнитель настроен на серьезную работу. Он пообещал своим новым работодателям, что им не придется за него краснеть. "Моргенштерн будет ходить в офис, как и все, участвовать в планерках и отчитываться за результаты", - рассказал представитель кредитной организации.

"Мы учли обратную связь от ФАС по поводу клипа с нашим новым коллегой и хотим снять претензии к образу реального сотрудника банка", - добавил Алексей Гиязов. Основная же задача, которую банк поставил перед популярным исполнителем, - привлекать молодых клиентов. Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России завела дело из-за ролика Альфа-банка с участием Моргенштерна под названием "Клип за 10 лямов". Там рекламировалась карта банка. Но ФАС больше не понравился образ сотрудниц банка, которые появились в кадре в рубашках с "чрезмерно откровенным" вырезом. Это противоречит реальному образу сотрудниц кредитной организации, отметили в ФАС. Представителей музыканта и Альфа-банка обязали дать письменные объяснения.