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15.03.2021 12:49
Рубрика: Экономика

Банки готовы дать застройщикам втрое больше денег, чем им нужно

Текст: Марина Трубилина
Российские банки готовы предоставить почти втрое большие суммы застройщикам, чем это потребуется в 2025 году. Об этом говорится в совместном исследовании ДОМ.РФ и Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Базовым сценарием развития этого сегмента кредитования предполагается, что в 2025 году застройщикам будет требоваться проектное финансирование в 6,5 трлн рублей. Тогда как банковская система потенциально готова будет предоставить 17,4 трлн рублей.

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Во всех сценариях прогноза на 2021-2025 годы совокупный потенциал банковской системы по проектному финансированию превышает потребности девелоперов в 2-4 раза.

"Более того, покрыть их потребности с лихвой смогут три крупнейших игрока рынка - Сбербанк, ВТБ и Банк ДОМ.РФ. При этом потенциал негосударственного банковского сектора ниже и составляет 10-15% рынка. Во многом это объясняется тем, что частные игроки сконцентрированы в России на других направлениях бизнеса", - говорит руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковского сектора ЦМАКП Олег Солнцев.

Большое значение для развития рынка проектного финансирования имеет полномасштабный запуск инфраструктурных облигаций, отмечают в ДОМ.РФ. "Это новый для российского рынка инструмент, который поможет застройщикам привлечь долгосрочные финансовые ресурсы на строительство инженерной и социальной инфраструктуры. Как результат, экономика масштабных проектов жилищного строительства с большой инфраструктурной нагрузкой улучшится, и банки гораздо охотнее будут их кредитовать", - говорит руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. Пилотные проекты по использованию инфраструктурных облигаций планируется запустить в Ленинградской, Тульской, Тюменской, Сахалинской и Ростовской областях.

Средние ставки по кредитам, выданным в рамках проектного финансирования, сейчас составляют 1,8-4,3%.

Экономика Финансы Банки

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