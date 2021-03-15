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15.03.2021 17:44
Рубрика: Происшествия

Басманный суд вынес приговор двум бывшим следователям за получение взятки

Текст: Наталья Козлова
Двое следователей СК России (в настоящий момент уже бывшие) приговорены сегодня Басманным районным судом Москвы к длительным срокам заключения. Их признали виновными в получении крупной взятки.

Андрей Тринев получил 8 лет колонии строгого режима и лишен права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов в течение 10 лет после освобождения. Лишили его и звания "майор юстиции".

Московский судья получил 4,5 года колонии строгого режима за взятку

Сергей Дубинский поедет также в колонию строгого режима, но только на 6 лет. Зато ему придется дополнительно заплатить штраф в размере 10 млн рублей в доход государства. Дубинский также лишен права занимать должности в системе правоохранительных органов на 10 лет. И лишен специального звания "полковник юстиции".

Мера пресечения Дубинскому изменена на заключение под стражу. Он был сегодня взят под стражу в зале суда.

Напомним, бывшие полковник Дубинский и майор Тринев были задержаны в ноябре 2018 года. Тогда адвокат Коврижкин передал Триневу 5 миллионов рублей за то, чтобы следователи не привлекали к уголовной ответственности его подзащитного. На тот момент клиент адвоката был свидетелем по уголовному делу о хищении 210 млн рублей из банка "Экспресс-кредит". Расследованием этого хищения как раз и занимались Дубинский и Тринев.

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