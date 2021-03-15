Более 147 млн рублей штрафов выписано после проверок питания в школах

По фактам нарушений, выявленных в ходе проверок организации школьного питания, выписано штрафов на сумму более 147 миллионов рублей.

"Приостановлена деятельность 146 поставщиков пищевых продуктов, и 61 поставщик внесен в реестр недобросовестных поставщиков", - заявила вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

Проводимые Роспотребнадзором контрольные мероприятия показали, что самое распространенное нарушение - 15 процентов случаев - связано с условиями хранения пищевых продуктов. В 13 процентах выявлены нарушения к маркировке продуктов, в 12,3 процента - нарушения при медицинских осмотрах персонала пищеблоков, в 9,5 процента - нарушения требований к документации о качестве и безопасности продуктов.