ВАДА, частично поддержанное и Международным арбитражным судом, запретило проводить крупнейшие международные соревнования, такие как чемпионаты мира в России, до декабря 2022 года. Решение странное, однако уже частично реализованное. Например, августовский ЧМ по борьбе перенесен с 2022 года на 2023-й. В этот нелегкий для нашего спорта период нельзя подавать заявки на проведение турниров мирового масштаба и Олимпиады. Поскольку международный спортивный календарь составляется на годы вперед, это надолго лишает нас возможности увидеть мировые чемпионаты, если они уже не были отданы России заранее.

Портал Inside the Games сообщил о перипетиях, возникших вокруг ЧМ-2022 по стрельбе. У нас есть возможность отстоять свои права, никак не нарушая запретов ВАДА. Что и делается. В документе четко прописано дословно переводимое в этой статье условие. И это никакая не лазейка, не упущение и не юридический казус. Соревнование не переносится, "если только сделать это невозможно юридически или практически".

Когда ЧМ по стрельбе отдавали России, других кандидатов на его проведение не было. Инициировать новые выборы в эпидемиологических условиях нереально. Да и найдутся ли кандидаты? Искать новое место проведения чемпионата за короткий срок теоретически можно, а вот найти практически невозможно. Таких идеальных условий, как в "Лисьей норе", что в подмосковном поселке Игнатово, нет ни в одной стране мира. Стрелковый комплекс, как и вся инфраструктура, идеальны. Если состязания отменят, то организаторы из Стрелкового союза России могут предъявить иск на сумму в семь с лишним миллионов долларов. Все это реально поставит под угрозу финансовое благополучие Международной федерации стрелкового спорта. К тому же чемпионат в августе 2022 года должен одновременно стать и квалификационным к летним Олимпийским играм-2024 в Париже.

Когда стрелковый ЧМ отдавали нам, других кандидатов не было

Много говорят и пишут, что немало в спортивной политике зависит от россиян, международные спортивные федерации возглавляющих или в них Россию представляющих. Подчас кандидатам от нашей страны, обычно это люди опытные, требуется не только добрый совет и напутствие перед выборами. Президентом Международной федерации спортивной стрельбы в 2018 году избран Владимир Лисин. Он известный бизнесмен, мастер спорта, человек, делом помогающий развитию спортивной стрельбы. Сомнений в том, что чемпионат мира пройдет на высшем уровне, нет и быть не может.