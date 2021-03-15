ЦСКА обыграл "Химки" в Единой лиге

Московский ЦСКА в родном УСК одолел БК "Химки" со счетом 92:73 в центральном матче игровой недели регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги.

Предыдущая встреча команд в рамках Единой лиги еще в ноябре прошлого года завершилась победой "Химок" - 86:78. Но с тех пор поменялось многое. К очередному дерби Ленинградки оба его участника подошли, мягко говоря, не в лучшем состоянии. ЦСКА еще в январе накрыл игровой и внутрикомандный кризис, из которого армейцы не могут выбраться до сих пор. Причем это отражается не только на результатах в Евролиге, но и в Единой лиге, где ЦСКА потерпел три поражения в последних пяти матчах.

Тем не менее именно ЦСКА считался фаворитом дерби, ведь проблемы "Химок" еще глобальнее. Отставка главного тренера Римаса Куртинайтиса, уход ведущих легионеров, бесконечные травмы - на этом фоне подмосковная команда нынче вынуждена вести борьбу пока лишь за попадание в плей-офф Единой лиги. В последних матчах химчанам приходится обходиться еще и без своего ведущего игрока Алексея Шведа, не попавшего в заявку и на встречу с ЦСКА. Впрочем, чем чревата недооценка "Химок", на своем примере показал лидер "регулярки" питерский "Зенит", уступивший неделю назад подмосковной команде.

"Химки" только первые пять минут выдерживали темп соперника, а потом ЦСКА ушел в отрыв

Однако с первых минут армейцы дали четко понять, что настроены на дерби очень серьезно. Первые пять минут "Химки" еще выдерживали темп соперника, а затем подопечные Димитриса Итудиса начали стремительно уходить в отрыв. Уже к концу первой четверти хозяева имели двузначное преимущество, которое к большому перерыву выросло до 21 балла - 51:30. Символом куража, который поймал ЦСКА, стало сумасшедшее трехочковое попадание с фолом на последних секундах второй четверти Майка Джеймса.

Во второй половине матча "Химки" начали постепенно оживать, но преимущество армейцев, не собиравшихся к тому же сбавлять обороты, оказалось слишком велико, чтобы получилась настоящая погоня.