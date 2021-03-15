ЦСКА обыграл "Химки" в Единой лиге

Новости

Британские власти расширили список стран "повышенного риска" 00:49
Разминировать запад провинции Алеппо планируется к лету 00:28
Месси повторил рекорд Хави по числу матчей за "Барселону" 00:15
Уже 18 стран в мире приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca 00:10
В Москве собака напала на 2-летнего ребенка 15.03.2021
В США три человека погибли при наезда машины на пешеходов 15.03.2021
В Подмосковье девять детей пострадали в крупном ДТП 15.03.2021
Новак: Скорректированный механизм демпфера может заработать с 1 мая 15.03.2021
Умер вице-чемпион Европы по футболу 1964 года Юрий Шикунов 15.03.2021
СМИ: Испания приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca 15.03.2021
В Петербурге начнут разводить мосты 15.03.2021
Агентство по лекарствам ЕС обсудит инциденты с вакциной AstraZeneca 18 марта 15.03.2021
Минфин поддержал налоговый вычет на фитнес для детей 15.03.2021
В России создадут банк данных экстремистских материалов 15.03.2021
Петербуржец потребовал от соседки 150 тысяч рублей за курение на кухне 15.03.2021
Состояние капитана ХК "Динамо Санкт-Петербург" остается крайне тяжелым 15.03.2021
В Вооруженных Силах РФ вылечились от коронавируса почти 32 тысячи человек 15.03.2021
Путин наградил орденом Дружбы бывшего генсека Совета Европы 15.03.2021
Соцзащита Москвы работает с семьей, где отец якобы издевается над дочерью 15.03.2021
Индонезия отложит использование вакцины AstraZeneca 15.03.2021
Патриарх Кирилл напомнил, что Великий пост это время духовного обновления 15.03.2021
Управделами президента сможет безвозмездно использовать памятники культуры 15.03.2021
В Крыму разрешили массовые мероприятия в честь воссоединения с Россией 15.03.2021
Судмедэксперт, признавший пьяным ребенка, приговорен к исправительным работам 15.03.2021
Италия приостановила использование вакцины AstraZeneca 15.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Где можно получить адресную продовольственную помощь
Где можно получить адресную продовольственную помощь
15.03.2021 23:47
Рубрика: Спорт

Выдавили с Ленинградки

ЦСКА обыграл "Химки" в Единой лиге
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 54(8405)
Московский ЦСКА в родном УСК одолел БК "Химки" со счетом 92:73 в центральном матче игровой недели регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги.
ЦСКА взял у "Химок" реванш за ноябрьское поражение в рамках "регулярки" Единой лиги. Фото: Михаил Синицын/РГ ЦСКА взял у "Химок" реванш за ноябрьское поражение в рамках "регулярки" Единой лиги. Фото: Михаил Синицын/РГ
ЦСКА взял у "Химок" реванш за ноябрьское поражение в рамках "регулярки" Единой лиги. Фото: Михаил Синицын/РГ

Предыдущая встреча команд в рамках Единой лиги еще в ноябре прошлого года завершилась победой "Химок" - 86:78. Но с тех пор поменялось многое. К очередному дерби Ленинградки оба его участника подошли, мягко говоря, не в лучшем состоянии. ЦСКА еще в январе накрыл игровой и внутрикомандный кризис, из которого армейцы не могут выбраться до сих пор. Причем это отражается не только на результатах в Евролиге, но и в Единой лиге, где ЦСКА потерпел три поражения в последних пяти матчах.

Тем не менее именно ЦСКА считался фаворитом дерби, ведь проблемы "Химок" еще глобальнее. Отставка главного тренера Римаса Куртинайтиса, уход ведущих легионеров, бесконечные травмы - на этом фоне подмосковная команда нынче вынуждена вести борьбу пока лишь за попадание в плей-офф Единой лиги. В последних матчах химчанам приходится обходиться еще и без своего ведущего игрока Алексея Шведа, не попавшего в заявку и на встречу с ЦСКА. Впрочем, чем чревата недооценка "Химок", на своем примере показал лидер "регулярки" питерский "Зенит", уступивший неделю назад подмосковной команде.

"Химки" только первые пять минут выдерживали темп соперника, а потом ЦСКА ушел в отрыв

Однако с первых минут армейцы дали четко понять, что настроены на дерби очень серьезно. Первые пять минут "Химки" еще выдерживали темп соперника, а затем подопечные Димитриса Итудиса начали стремительно уходить в отрыв. Уже к концу первой четверти хозяева имели двузначное преимущество, которое к большому перерыву выросло до 21 балла - 51:30. Символом куража, который поймал ЦСКА, стало сумасшедшее трехочковое попадание с фолом на последних секундах второй четверти Майка Джеймса.

Во второй половине матча "Химки" начали постепенно оживать, но преимущество армейцев, не собиравшихся к тому же сбавлять обороты, оказалось слишком велико, чтобы получилась настоящая погоня.

Спорт Баскетбол

Главное сегодня

Уже 18 стран в мире приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca
Путин возглавил совет по науке и образованию
Новак: Скорректированный механизм демпфера может заработать с 1 мая
Захарова: Никакие стратегии Киева не вернут ему доверие крымчан
Курс доллара опустился ниже 73 рублей
Дзюба вернется в сборную России капитаном
Роналду может покинуть "Ювентус" летом