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15.03.2021 13:08
Рубрика: Власть

Депутаты разработают рекомендации против вовлечения подростков в незаконные акции

Текст: Галина Мисливская
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России выработает рекомендации против манипулирования детьми и подростками и вовлечения несовершеннолетних в незаконные акции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комиссии Василия Пискарева.
Фото: Константин Завражин/РГ
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По словам парламентария, комиссия проведет заседание, на котором обсудит проблему с правоохранителями, психологами, представителями Минпросвещения России, Российского движения школьников и структур гражданского общества. Цель этой работы - "выработать рекомендации, чтобы действовать сообща, вместе с родителями, педагогами и представителями детских и молодежных общественных организаций", сообщил Пискарев.

Он также отметил, что в распоряжении комиссии данные о намеренном манипулировании подростками "с целью привлечения их к участию в незаконных протестных акциях с помощью различных методик, включая обман, угрозы, спекуляцию на патриотизме, геймификацию".

В пресс-службе Пискарева уточнили, что этот вопрос уже обсуждался на встрече депутата в понедельник с исполнительным директором Российского движения школьников Ириной Плещевой.

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