Депутаты разработают рекомендации против вовлечения подростков в незаконные акции

По словам парламентария, комиссия проведет заседание, на котором обсудит проблему с правоохранителями, психологами, представителями Минпросвещения России, Российского движения школьников и структур гражданского общества. Цель этой работы - "выработать рекомендации, чтобы действовать сообща, вместе с родителями, педагогами и представителями детских и молодежных общественных организаций", сообщил Пискарев.

Он также отметил, что в распоряжении комиссии данные о намеренном манипулировании подростками "с целью привлечения их к участию в незаконных протестных акциях с помощью различных методик, включая обман, угрозы, спекуляцию на патриотизме, геймификацию".

В пресс-службе Пискарева уточнили, что этот вопрос уже обсуждался на встрече депутата в понедельник с исполнительным директором Российского движения школьников Ириной Плещевой.