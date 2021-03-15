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15.03.2021 08:46
Рубрика: Спорт

Ди Марию ограбили во время матча против "Нанта"

Текст: Максим Домчев

Семьи двух футболистов "ПСЖ" подверглись ограблению во время матча 29-го тура чемпионата Франции против "Нанта".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Матч прошел в воскресенье, 14 марта, и завершился неожиданным поражением парижан 1:2. На 61-й минуте встречи у "ПСЖ" был заменен полузащитник Анхель Ди Мария. Как оказалось, во время матча в его дом ворвались грабители. Семья футболиста находилась дома и, к счастью, не пострадала. По данным СМИ, из дома игрока похищен сейф.

Второй жертвой ограбления стал защитник Маркиньос. Грабители выбрали дом его родителей. Руководство "ПСЖ" предложило помощь пострадавшим, злоумышленники пока находятся на свободе. Это не первые случаи, когда жертвами грабителей становятся игроки парижского клуба.

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