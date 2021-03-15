Древнейший в мире христианский монастырь раскопали в Египте

В Египте совместная норвежско-французская археологическая миссия, работавшая на историческом участке Тал к югу от города Каср Аль-Аджуз, обнаружила остатки храмового комплекса, который, вероятно, является древнейшим на сегодня известным христианским монастырем.

Краткий отчет об открытии опубликован на сайте Министерства по делам древностей Египта. Остатки зданий, представляющих собой огромную научную ценность, были обнаружены археологами в оазисе Бахария.

При проведении раскопок был найден целый ряд зданий, часть из которых была построена из базальтового камня и глиняного кирпича, а часть была высечена в скальной породе.

Сооружения достаточно хорошо сохранились, несмотря на свой солидный возраст. По оценкам экспертов, самые древние из них относятся примерно к середине IV века, самые поздние датированы VII веком, когда, вероятно, этот комплекс был заброшен.

Хорошей сохранности способствовало то, что веками эти сооружения были занесены песком. Пустыня фактически законсервировала эти памятники для нас. Однако после их изучения, скорее всего, сооружения вновь придется засыпать песком, иначе они могут очень быстро разрушиться.

По мнению археологов, найденный комплекс был храмовым. На это, в частности, указывают христианские символы и надписи на стенах зданий, выполненные на греческом языке. Все это указывает на коптов - ранних христиан Египта.

Глава исследовательской миссии доктор Виктор Гика указал, что в текущем сезоне миссия обнаружила 19 комнат, высеченных в скале. Также была найдена достаточно массивная церковь. Она была построена возле скалы, которая поддерживала ее структуру. Но два помещения этой церкви были вырублены в самой скале.

На стенах здесь были обнаружены надписи, выполненные желтыми чернилами. В основном это религиозные писания, фрагменты из Библии на греческом языке, что указывает на монашеский образ жизни.

Новые данные указывают на то, что монахи-христиане обосновались в этом регионе как минимум в V веке нашей эры, то есть, по сути, на заре христианства как массовой религии. Уже одно это делает обнаруженный христианский монастырь одним из древнейших в мире.

Большинство найденной в комнатах посуды датировано V-VI веками нашей эры. Кстати, археологи нашли большой обеденный зал, а также кельи. Все это указывает на то, что данная монашеская община не была "стихийной". Судя и по строению зданий, и по внутреннему убранству, эта монашеская община, одна из первых в Египте, подчинялась принятым правилам и строго соблюдала их, а также планировала свою деятельность.

Косвенные признаки указывают и на то, что первые монастырские здания могли быть возведены здесь еще около 350 года нашей эры. Если это предположение будет подтверждено, то данный монастырь официально получит признание в качестве древнейшего известного науке христианского монастыря в мире. По крайней мере, самые ранние найденные здесь монеты и осколки стеклянных сосудов и керамики датированы примерно 350 годом.

"Это невероятно захватывающее открытие, кажется, мы нашли самый ранний христианский монастырь в мире, - сказал Виктор Гика в интервью норвежскому национальному телеканалу NRK. - Эти находки меняют наше понимание раннего христианства. Уже примерно в 350 году нашей эры на самом краю Римской империи существовали устоявшиеся монашеские общины, а это очень ранний период".

По его словам, что еще более удивительно, ранние христианские монахи, видимо, вели отнюдь не аскетический образ жизни. Археологи нашли в помещениях предметы роскоши того периода времени, например, стеклянные изделия, которые изготавливались лишь несколькими мастерскими на территории современных Туниса и Алжира и считались очень ценными и эксклюзивными товарами.

Возможно, подобные ценности и привлекли кого-то примерно в VI веке. Раскопки доказали, что люди покинули монастырь в большой спешке. В печах были найдены остатки готовившейся там еды, на столах стояла посуда. Складывается впечатление, что кто-то внезапно ворвался в монастырь прямо во время трапезы.