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15.03.2021 15:26
Рубрика: Происшествия

Экс-таможенник из Петербурга отправлен в СИЗО по делу о 20-миллионной взятке

Текст: Иван Петров

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу бывшего начальника одного из отделов Санкт-Петербургской таможни Олега Гусева. Экс-таможенника обвиняют по статье о получении взятки в особо крупном размере.

Фото: istock
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Согласно решению суда, он пробудет в СИЗО как минимум до 26 апреля 2021 года. Ранее в Следственном комитете РФ сообщили о возбуждении дела в отношении Олега Гусева. Его ведет Главное следственное управление СКР.

По данным следствия, бывший начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Санкт-Петербургской таможни Северо-Западного таможенного управления ФТС России Олег Гусев "в декабре 2018 года потребовал от представителей ООО "Таллер" взятку в размере 20 миллионов рублей". "Незаконное вознаграждение предполагалось за непринятие предусмотренных законом мер в рамках мероприятий таможенного контроля в отношении указанной коммерческой организации. Такие мероприятия проводились с мая того же года в связи с реализацией товаров марки "Таллер". Денежные средства были получены Гусевым через посредников", - говорится в сообщении СК России.

Отмечается, что Гусев скрылся от органов предварительного расследования, в связи с чем он был объявлен в розыск. 14 марта этого года в аэропорту Шереметьево Гусева задержали. Следствием ему было предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ "получение взятки в особо крупном размере".

Бывшему таможеннику грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

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