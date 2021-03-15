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15.03.2021 08:54
Рубрика: Экономика

Эксперт предупредил о последствиях "забытых" долгов по кредиту

Текст: Михаил Загайнов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Отказ банка от взыскания небольшой задолженности по кредиту ведет к ухудшению кредитной истории заемщика, напомнил старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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По словам экономиста, списание задолженности может стать "черным пятном" для заемщика. При этом сумма долга не имеет значения. "Просрочка, забывчивость, наличие "списанной" задолженности и другие примеры халатного отношения к финансам являются "стоп-сигналами" при выдаче кредита потенциальному заемщику", - заявил Ферапонтов в комментарии агентству "Прайм".

Эксперт также отметил, что отказ кредитного учреждения от принудительного взыскания долга может обернуться серьезными неприятностями позднее: документы хранятся в банке до пяти лет, а счета могут быть открыты бессрочно, если иное не предусмотрено договором.

"В договоре обычно прописаны довольно высокие штрафные санкции за несвоевременное и неполное погашение. В конечном итоге, это может превратить 50 рублей в 1 000 через год, а то и более", - предупредил экономист, добавив, что получение справки о закрытии кредита и его полном погашении, в первую очередь, в интересах клиента.

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования

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