Эксперт предупредил о последствиях "забытых" долгов по кредиту

Отказ банка от взыскания небольшой задолженности по кредиту ведет к ухудшению кредитной истории заемщика, напомнил старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.

По словам экономиста, списание задолженности может стать "черным пятном" для заемщика. При этом сумма долга не имеет значения. "Просрочка, забывчивость, наличие "списанной" задолженности и другие примеры халатного отношения к финансам являются "стоп-сигналами" при выдаче кредита потенциальному заемщику", - заявил Ферапонтов в комментарии агентству "Прайм".

Эксперт также отметил, что отказ кредитного учреждения от принудительного взыскания долга может обернуться серьезными неприятностями позднее: документы хранятся в банке до пяти лет, а счета могут быть открыты бессрочно, если иное не предусмотрено договором.

"В договоре обычно прописаны довольно высокие штрафные санкции за несвоевременное и неполное погашение. В конечном итоге, это может превратить 50 рублей в 1 000 через год, а то и более", - предупредил экономист, добавив, что получение справки о закрытии кредита и его полном погашении, в первую очередь, в интересах клиента.