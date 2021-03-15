Объявлены номинанты на "Оскар"

Сразу к главному для нас. Увы, но лента "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского не попала в номинацию "Лучший зарубежный фильм". В нее вошли пять картин. Это "Еще по одной", "Лучшие дни", "Коллектив", "Человек, который продал свою кожу" и "Quo Vida, Aida?" Лента "Гунда" Виктора Косаковского также не вошла в номинацию "Лучший полнометражный документальный фильм". Но в России картина выходит в прокат 15 апреля - можно самим оценить, какой награды она достойна.

Перейдем к главным номинациям. На звание "Лучшего фильма" в этом году претендуют восемь картин. Одну из них назовут победителем вместе с другими лауреатами 25-го апреля этого года. Итак, вот эта "великолепная восьмерка": "Земля кочевников", "Звук металла", "Манк", "Девушка, подающая надежды", "Суд над чикагской семеркой", "Отец", "Минари" и "Иуда и черный мессия". Все фильмы, кроме трех последних, можно смотреть в России - что-то в прокате, а что-то в интернет-кинотеатрах. "Минари" выходит в прокат в нашей стране 8 апреля, "Отец" - 15 апреля.

Претенденты на звание "Лучшего режиссера" в этом году: Томас Винтерберг - "Еще по одной", Дэвид Финчер - "Манк", Хлои Чжао - "Земля кочевников", Ли Айзек Чун - "Минари", Эмеральд Феннелл - "Девушка, подающая надежды". Наиболее интересная борьба - между ветеранами и новым поколением - разгорится в номинации "Лучшая мужская роль". Выбор киноакадемиков - это Гэри Олдман - "Манк", Энтони Хопкинс - "Отец", Риз Ахмед - "Звук металла", Чедвик Боузмэн - "Ма Рэйни: Мать блюза", Стивен Ян - "Минари". Почти все номинанты предсказуемы, как и те, которые фигурируют в номинации "Лучшая женская роль". Тут основное состязание - между Ванессой Кирби - "Фрагменты женщины" и Фрэнсис МакДорманд - "Земля кочевников". Однако и другие не менее сильны. Это Андра Дэй - "Соединенные Штаты против Билли Холидэй", Виола Дэвис - "Ма Рэйни: Мать блюза" и Кэри Маллиган - "Девушка, подающая надежды".

Саша Барон Коэн за работу в фильме "Суд над чикагской семеркой" - в номинации "Лучшая мужская роль второго плана". А вместе с ним Дэниэл Калуя - "Иуда и черный мессия", Лесли Одом-младший - "Одной ночью в Майами", Пол Рэйси - "Звук металла" и Лакит Стэнфилд - "Иуда и черный мессия". Посмотрите и какие звезды в номинации "Лучшая женская роль второго плана". Прежде всего это - Оливия Колман - "Отец" и Глен Клоуз "Элегия Хиллбилли", а также - Мария Бокалова - "Борат 2", Аманда Сайфрид - "Манк", и Хан Е-ри - "Минари".

Две номинации посвящены сценариям. В обеих представлены по пять картин. Первая - "Лучший оригинальный сценарий". Номинанты - "Иуда и черный мессия", "Минари", "Звук металла", "Девушка, подающая надежды" и "Суд над чикагской семеркой". Вторая - "лучший адаптированный сценарий". Здесь - "Борат 2", "Отец", "Земля кочевников", "Одна ночь в Майами" и "Белый тигр".

Всех номинантов можно посмотреть на сайте кинопремии. Уже начались бурные дискуссии. Много обиженных, но в целом выбор киноакадемиков довольно предсказуем. Добавим лишь, что в других кинопремиях года уверенно лидирует "Земля кочевников" Хлои Чжао. Если так случится, и в этом году вручат "Оскар" именно этой картине, то Хлои Чжао станет первой азиатской женщиной-режиссером, получившей наивысшую кинематографическую награду мира. Но ждать осталось всего полтора месяца. Тогда все узнаем точно.