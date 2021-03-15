Футбольного тренера в Эстонии обвинили в изнасиловании воспитанниц

Эстонский футбольный союз возбудил дисциплинарное дело против бразильского тренера Жетулио Аурелио Фредо и клуба "Нымме Калью".

Как сообщает эстонская газета "Постимеэс", тренер подозревается в изнасиловании несовершеннолетних футболисток, которых он тренировал несколько лет.

В настоящий момент СМИ известно о двух случаях. В одном девушка-подросток сообщает о том, что у нее после игры заболела поясница, она пожаловалась тренеру, а он начал к ней приставать. Другой случай указывает на продолжительные отношения тренера с 14-летней девушкой. В футбольном клубе встали на защиту бразильца, указав на то, что отношения с 14-летней подопечной у него были по обоюдному согласию и длились семь лет.

Расследование в отношении тренера начато. Он отстранен от работы, клуб приостановил с ним договор.