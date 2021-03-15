Генпрокуратура просит изменить подсудность для Михаила Меня

Второй кассационный суд в понедельник начал рассматривать ходатайство Генпрокуратуры об изменении территориальной подсудности по делу Михаила Меня.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе кассационного суда, надзорное ведомство просит изменить подсудность с Ивановской области на Москву. Аудитору Счетной палаты Михаилу Меню предъявлено обвинение в присвоении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году в бытность его губернатором области.

В частности, по данным следствия, по указанию Меня был принят ряд региональных нормативно-правовых актов, на основании которых в адрес ОАО "Ивановский бройлер" под видом займов были перечислены 700 млн рублей, которые и были похищены. О причастности Меня к этому преступлению 18 ноября 2020 года сообщил Генпрокурор Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации, и попросил сенаторов дать санкцию на его задержание. Совет Федерации единогласно проголосовал за это. Следствие по делу было завершено уже в конце января, сам Михаил Мень и его защита также закончили знакомиться с материалами делами. Можно ожидать, что после решения Кассационного суда о подсудности Генпрокуратура уже в ближайшие дни утвердит обвинительное заключение и направит дело в столичный суд для рассмотрения по существу.

В отношении аудитора Счетной палаты избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запрещено покидать место фактического проживания - дом в Подмосковье, за исключением ежедневных двухчасовых прогулок. Также ему запрещено пользоваться интернетом и телефоном.