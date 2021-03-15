Генпрокуратура просит изменить подсудность для Михаила Меня

Новости

Истребители МиГ-35 переданы в войска 15:52
В морозы "Россети Юг" подключили к системе свыше 900 потребителей 15:51
Бетербиев: Если буду драться по правилам ММА, попрошу Хабиба помочь 15:45
СК начал проверку после отравления шестерых детей газом в КБР 15:27
Экс-таможенник из Петербурга отправлен в СИЗО по делу о 20-миллионной взятке 15:26
В Минздраве назвали способ продления жизни на 25 лет 15:25
Программный директор "Кинотавра" стала членом Европейской киноакадемии 15:24
Вратарь "Рубина" Дюпин прокомментировал вызов в сборную России 15:08
Захвативший заложницу в Северодвинске пройдет психиатрическую экспертизу 15:02
Посольство РФ в Мьянме усилило меры безопасности 14:40
Мэр Таллина призвал начать переговоры о поставках "Спутника V" в Эстонию 14:28
Украина передала РФ останки солдат, погибших в Великой Отечественной войне 14:20
Видео: В Кузбассе построили рекордно высокую башню из блинов 14:20
В Москве задержана звезда шоу "Пацанки" Диана Субботина 14:12
Петербургская учительница уволилась из-за роликов в TikTok 14:09
Израиль планирует летом начать принимать зарубежных туристов 14:08
На западе Крыма создадут новый туристический кластер 13:55
"Спутник V" будут выпускать в Италии, Испании, Франции и Германии 13:54
В Минздраве Подмосковья рассказали о состоянии отравившихся школьников 13:53
Петербурженка с тортом в виде "Хищника" победила в конкурсе кондитеров 13:53
В Калининграде сотрудника банка осудили за кражу 5 млн рублей у клиентов 13:50
Вице-спикер Рады: На Украине может быть введен жесткий карантин 13:50
Депутат Мосгордумы Бускин: Акция "Час Земли" покажет экологическую сознательность москвичей 13:48
Песков заявил о зарубежных попытках политизации темы вакцин 13:45
В РФС проведут расследование в отношении подозреваемых в допинге игроков 13:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Где можно получить адресную продовольственную помощь
Где можно получить адресную продовольственную помощь
15.03.2021 15:41
Рубрика: Происшествия

Генпрокуратура просит изменить подсудность для Михаила Меня

Текст: Иван Егоров
Второй кассационный суд в понедельник начал рассматривать ходатайство Генпрокуратуры об изменении территориальной подсудности по делу Михаила Меня.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе кассационного суда, надзорное ведомство просит изменить подсудность с Ивановской области на Москву. Аудитору Счетной палаты Михаилу Меню предъявлено обвинение в присвоении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году в бытность его губернатором области.

Фото: Николай Гернет/РИА Новости
Голландец получил в России 15 лет колонии по делу о поставках кокаина

В частности, по данным следствия, по указанию Меня был принят ряд региональных нормативно-правовых актов, на основании которых в адрес ОАО "Ивановский бройлер" под видом займов были перечислены 700 млн рублей, которые и были похищены. О причастности Меня к этому преступлению 18 ноября 2020 года сообщил Генпрокурор Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации, и попросил сенаторов дать санкцию на его задержание. Совет Федерации единогласно проголосовал за это. Следствие по делу было завершено уже в конце января, сам Михаил Мень и его защита также закончили знакомиться с материалами делами. Можно ожидать, что после решения Кассационного суда о подсудности Генпрокуратура уже в ближайшие дни утвердит обвинительное заключение и направит дело в столичный суд для рассмотрения по существу.

В отношении аудитора Счетной палаты избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запрещено покидать место фактического проживания - дом в Подмосковье, за исключением ежедневных двухчасовых прогулок. Также ему запрещено пользоваться интернетом и телефоном.

Происшествия Правосудие Следствие

Главное сегодня

Курс доллара опустился ниже 73 рублей
Песков объяснил заявление Лукашенко про друзей
В Швеции объявили о намерении оформить заказ на "Спутник V"
ФИФА подозревает в употреблении допинга трех российских игроков
За сутки в России подтверждено 9 437 случаев COVID-19 в 83 регионах
Каршеринговая компания заплатит за грубость в адрес клиента-должника
Телефонные мошенники придумали новую схему по выманиванию денег