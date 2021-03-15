Гериатр: коронавирус может запускать процессы старения

Возможно, новая коронавирусная инфекция способна запускать процессы старения, считает директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава России, профессор Ольга Ткачева.

Ткачева напомнила, что COVID-19 с возрастом протекает все тяжелее, а восстановление требует длительной реабилитации.

"Некоторые ученые называют COVID-19 болезнью старения. Для этого есть два повода. Один - это то, что действительно с возрастом течение коронавирусной инфекции все тяжелее, а второй повод… состоит в том, что, возможно, COVID-19 запускает процессы старения, и это надо учитывать, когда мы говорим о периоде реабилитации", - сказала Ткачева на VI международной онлайн-конференции "COVID-19. Российский и международный опыт" (цитата по РИА Новости).

Она отметила, что помимо основных симптомов коронавирусной инфекции - лихорадки, кашля и одышки, у пожилых пациентов возможен еще и делирий - это расстройство центральной нервной системы, при котором происходит резкое изменение образа мыслей и действий человека. Люди с делирием не могут концентрировать внимание на происходящем вокруг них, а их мышление становится неорганизованным. Этот фактор необходимо учитывать, делирий должен быть в списке симптомов, оцениваемых при госпитализации и амбулаторном осмотре переболевших пациентов, отметила главный геронтолог.