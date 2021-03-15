Германия приостановила применение вакцины AstraZeneca

Германия приостановила применение вакцины от коронавируса AstraZeneca. Об этом проинформировали в министерстве здравоохранения ФРГ.

Как отмечает издание Spiegel, на этот шаг Берлин пошел в качестве меры предосторожности. Решение было принято на основе рекомендаций Института Пауля Эрлиха.

После появлении новых сообщений о тромбах при применении данной вакцины эксперты посчитали необходимым приостановить использование препарата для его дальнейших исследований.

Аналогичным образом уже поступили власти ряда стран, в том числе Нидерландов, Ирландии, Дании, Норвегии, Исландии. Италия и Австрия перестали использовать определенные партии.

Согласно последним данным, Европейское агентство по лекарственным средствам зарегистрировало порядка 30 случаев образования тромбов после вакцинации препаратом, созданным фармкомпанией AstraZeneca.