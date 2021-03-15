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15.03.2021 17:52
Рубрика: В мире

Германия приостановила применение вакцины AstraZeneca

Текст: Юрий Когалов
Германия приостановила применение вакцины от коронавируса AstraZeneca. Об этом проинформировали в министерстве здравоохранения ФРГ.
Фото: REUTERS/Yves Herman Фото: REUTERS/Yves Herman
Фото: REUTERS/Yves Herman

Как отмечает издание Spiegel, на этот шаг Берлин пошел в качестве меры предосторожности. Решение было принято на основе рекомендаций Института Пауля Эрлиха.

Фото: AP Photo/Peter Dejong
Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca

После появлении новых сообщений о тромбах при применении данной вакцины эксперты посчитали необходимым приостановить использование препарата для его дальнейших исследований.

Аналогичным образом уже поступили власти ряда стран, в том числе Нидерландов, Ирландии, Дании, Норвегии, Исландии. Италия и Австрия перестали использовать определенные партии.

Согласно последним данным, Европейское агентство по лекарственным средствам зарегистрировало порядка 30 случаев образования тромбов после вакцинации препаратом, созданным фармкомпанией AstraZeneca.

Италия приостановила использование вакцины AstraZeneca

Текст: Юрий Когалов

Итальянское агентство по лекарственным препаратам запретило использование вакцины от коронавируса AstraZeneca на территории всей страны. Как передает агентство ANSA, это было сделано в качестве меры предосторожности до тех пор, пока Европейское агентство по лекарственным средствам не вынесет свой вердикт относительно этого препарата.

Фото: Matthias Bein/picture alliance via Getty Images
AstraZeneca: Доказательств угрозы возникновения тромбов от вакцины нет

Стоит отметить, что в Италии возбудили уголовное дело в связи со смертью профессора Сандро Тонатти, который до этого привился препаратом AstraZeneca. После этого инцидента карабинеры приступили к изъятию всей партии вакцины от этого разработчика по всей стране. Речь идет о почти сотнях тысяч доз.

Как отметил глава региона Венето Лука Дзайя, происходящее нанесло серьезный удар по системе вакцинации. "Неизвестно, является ли вакцина Astrazeneca причиной смерти, но мы должны это быстро выяснить", - заявил он.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам зарегистрировало порядка 30 случаев образования тромбов после вакцинации препаратом, созданным фармкомпанией AstraZeneca. В связи с этими инцидентами власти ряда стран приняли решение приостановить использование этой вакцины. Речь идет о Германии, Нидерландах, Дании, Норвегии, Ирландии, Исландии.

Макрон приостановил использование вакцины AstraZeneca во Франции

Текст: Юрий Когалов
Президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение приостановить использование в стране вакцины от коронавируса AstraZeneca.

"По рекомендации министра здравоохранения было принято решение в качестве меры предосторожности приостановить использование вакцины AstraZeneca", - заявил Макрон. По его словам, во вторник Европейское агентство по лекарственным средствам выскажет свое мнение относительно этого препарата. Если оно развеет сомнения, использование вакцины будет возобновлено.

Жители Хорватии отказываются прививаться вакциной AstraZeneca

Стоит отметить, что ранее сегодня аналогичные решения приняли в Германии и Италии. В ФРГ Институт Пауля Эрлиха рекомендовал прекратить использование вакцины AstraZeneca и дать возможность специалистам исследовать возможное влияние препарата на образование тромбов. А в Италии даже возбудили уголовное дело после того, как один из привитых скончался. При этом всю партию, вызвавшую подозрение, начали изымать карабинеры.

Согласно последним данным, всего было зарегистрировано около 30 случаев образования тромбов после укола AstraZeneca.

В мире Европа Германия Вакцинация от коронавируса

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