Германия приостановила применение вакцины AstraZeneca

Как отмечает издание Spiegel, на этот шаг Берлин пошел в качестве меры предосторожности. Решение было принято на основе рекомендаций Института Пауля Эрлиха.
После появлении новых сообщений о тромбах при применении данной вакцины эксперты посчитали необходимым приостановить использование препарата для его дальнейших исследований.
Аналогичным образом уже поступили власти ряда стран, в том числе Нидерландов, Ирландии, Дании, Норвегии, Исландии. Италия и Австрия перестали использовать определенные партии.
Согласно последним данным, Европейское агентство по лекарственным средствам зарегистрировало порядка 30 случаев образования тромбов после вакцинации препаратом, созданным фармкомпанией AstraZeneca.
Италия приостановила использование вакцины AstraZeneca
Итальянское агентство по лекарственным препаратам запретило использование вакцины от коронавируса AstraZeneca на территории всей страны. Как передает агентство ANSA, это было сделано в качестве меры предосторожности до тех пор, пока Европейское агентство по лекарственным средствам не вынесет свой вердикт относительно этого препарата.
Стоит отметить, что в Италии возбудили уголовное дело в связи со смертью профессора Сандро Тонатти, который до этого привился препаратом AstraZeneca. После этого инцидента карабинеры приступили к изъятию всей партии вакцины от этого разработчика по всей стране. Речь идет о почти сотнях тысяч доз.
Как отметил глава региона Венето Лука Дзайя, происходящее нанесло серьезный удар по системе вакцинации. "Неизвестно, является ли вакцина Astrazeneca причиной смерти, но мы должны это быстро выяснить", - заявил он.
Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам зарегистрировало порядка 30 случаев образования тромбов после вакцинации препаратом, созданным фармкомпанией AstraZeneca. В связи с этими инцидентами власти ряда стран приняли решение приостановить использование этой вакцины. Речь идет о Германии, Нидерландах, Дании, Норвегии, Ирландии, Исландии.
Макрон приостановил использование вакцины AstraZeneca во Франции
"По рекомендации министра здравоохранения было принято решение в качестве меры предосторожности приостановить использование вакцины AstraZeneca", - заявил Макрон. По его словам, во вторник Европейское агентство по лекарственным средствам выскажет свое мнение относительно этого препарата. Если оно развеет сомнения, использование вакцины будет возобновлено.
Стоит отметить, что ранее сегодня аналогичные решения приняли в Германии и Италии. В ФРГ Институт Пауля Эрлиха рекомендовал прекратить использование вакцины AstraZeneca и дать возможность специалистам исследовать возможное влияние препарата на образование тромбов. А в Италии даже возбудили уголовное дело после того, как один из привитых скончался. При этом всю партию, вызвавшую подозрение, начали изымать карабинеры.
Согласно последним данным, всего было зарегистрировано около 30 случаев образования тромбов после укола AstraZeneca.