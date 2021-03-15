Главный санврач Украины заразился коронавирусом после прививки

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заразился коронавирусом спустя две недели после того как в рекламных целях привился индийской вакциной Covishield, единственной доступной на Украине. О своей болезни он сам рассказал на странице в Facebook.

"Получил положительный ПЦР. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован", - оправдывается в социальных сетях Ляшко, ранее выступавший одним из главных противников "Спутник V" и распространителей фейков о российской вакцине.

В том числе и его стараниями индийская версия AstraZeneka, не прошедшая полноценных испытаний, и показывающая откровенно невысокую эффективность, стала единственной вакциной, доступной украинцам. Напомним, эта вакцины должна была распространяться по линии ООН бесплатно в беднейших странах, не способных купить ничего лучше.

При этом накануне сам Ляшко заявил, что альтернативы скоро не будет, и посоветовал украинцам прививаться тем, что выбрал он и руководство Украины. "Ждать ничего не нужно, поскольку права выбора нет. Это общемировая практика: приходит продукт, и именно управленцы вместе с экспертами решают, как этот продукт использовать наиболее эффективно", - заявил он украинским СМИ.