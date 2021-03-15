Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
17:05 15.03.2021

Хуснуллин: "Единый заказчик" ускорит затянувшиеся стройки

Фото: istockphoto Фото: istockphoto
Фото: istockphoto

Создание "Единого государственного заказчика в сфере строительства" ускорит возведение социальных объектов. Об этом рассказал журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

Фото: iStock
Марат Хуснуллин отметил рост индивидуального жилого строительства

"Мы считаем, что каждый должен профессионально заниматься своим делом: учитель - учить, врач - лечить, строитель - строить", - отметил Хуснуллин. Однако до недавнего времени каждое ведомство самостоятельно занималось возведением зданий для учреждений своей сферы и, по словам вице-премьера, занималось не слишком успешно. "Средний срок реализации объектов - 5-6 лет. Есть объекты, которые строятся 10 лет. В чем причина? Непрофессиональный заказчики, которые не умеют составлять правильные технические задания, не умеют правильно отобрать подрядчика, не умеют правильно контролировать", - подчеркнул Хуснуллин. Поэтому было принято решение создать единого заказчика по социальным объектам - относящимся к культуре, образованию, медицине. "Мы в прошлом году его создали, за короткое время собрали профессиональную команду людей, которые имеют за спиной реализованные проекты. Всего 121 объект общей площадью 1,8 млн кв. м, это большой объем".

Сейчас идет передача "Единому заказчику" объектов из других ведомств. Из знаковых - это достройка "Артека", достройка объектов культуры в Санкт-Петербурге. "К сожалению, многие объекты культуры не обеспечены финансированием, сорваны сроки, причем это знаковые объекты, такие как Консерватория имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге, надо достраивать Третьяковскую галерею, Пушкинский музей. Сейчас активно занимаемся, смотрим, где и как организовать эту работу, и я уверен, что мы это все поставим на профессиональную основу, объекты будут построены вовремя в качественный срок", - подытожил Хуснуллин.