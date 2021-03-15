Хуснуллин: "Единый заказчик" ускорит затянувшиеся стройки

Создание "Единого государственного заказчика в сфере строительства" ускорит возведение социальных объектов. Об этом рассказал журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы считаем, что каждый должен профессионально заниматься своим делом: учитель - учить, врач - лечить, строитель - строить", - отметил Хуснуллин. Однако до недавнего времени каждое ведомство самостоятельно занималось возведением зданий для учреждений своей сферы и, по словам вице-премьера, занималось не слишком успешно. "Средний срок реализации объектов - 5-6 лет. Есть объекты, которые строятся 10 лет. В чем причина? Непрофессиональный заказчики, которые не умеют составлять правильные технические задания, не умеют правильно отобрать подрядчика, не умеют правильно контролировать", - подчеркнул Хуснуллин. Поэтому было принято решение создать единого заказчика по социальным объектам - относящимся к культуре, образованию, медицине. "Мы в прошлом году его создали, за короткое время собрали профессиональную команду людей, которые имеют за спиной реализованные проекты. Всего 121 объект общей площадью 1,8 млн кв. м, это большой объем".

Сейчас идет передача "Единому заказчику" объектов из других ведомств. Из знаковых - это достройка "Артека", достройка объектов культуры в Санкт-Петербурге. "К сожалению, многие объекты культуры не обеспечены финансированием, сорваны сроки, причем это знаковые объекты, такие как Консерватория имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге, надо достраивать Третьяковскую галерею, Пушкинский музей. Сейчас активно занимаемся, смотрим, где и как организовать эту работу, и я уверен, что мы это все поставим на профессиональную основу, объекты будут построены вовремя в качественный срок", - подытожил Хуснуллин.