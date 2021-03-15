Каким профессиям будущего нужно готовить уже сейчас? По оценкам экспертов, в лидеры рвутся три направления - искусственный интеллект, образовательные и игровые среды. Уже в ближайшее время появятся профстандарты по таким "суперам", как образовательный дата-инженер, геймдизайнер, аналитик данных, специалист по машинному обучению, образовательный технолог. Фишка: все необходимые требования - что должен знать и уметь профи будущего, собирает искусственный интеллект. Над проектом работает Университет "20.35" совместно с Агентством стратегических инициатив и Союзом "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)".

Разработчики виртуальной реальности требуются не только на игровом рынке, но и в маркетинге, образовании, медицине, промышленности. Фото: Александр Корольков

- Специальный алгоритм анализирует данные более 150 млн вакансий. Искусственный интеллект выделяет самые частые задачи в этом поле, предметные области и умения, - поясняет ректор Университета "20.35" Нина Яныкина.

В лидеры рвутся три направления: искуственный интеллект, образование и игровые среды

Чем займутся специалисты будущего? Например, образовательный дата-инженер обеспечит сбор и анализ так называемого цифрового следа - того, чему человек успел научиться. Аналитик данных займется глубоким анализом и визуализацией информации. Педагогический дизайнер спроектирует "путь" к успеху в учебе...

Проекты профстандартов вынесут на профессиональное и общественное обсуждение, после чего их представят в Минтруд России.

Официально

- В рамках реализации нацпроекта "Цифровая экономика Российской Федерации" с 2019 по 2020 год в соответствии с запросом работодателей число бюджетных мест в области информационных технологий увеличилось более чем на 20 тысяч, - сообщили "РГ" в минобрнауки. - Созданы несколько научно-методических центров для переподготовки и стажировки кадров цифровой экономики в области математики, информатики, технологий на базе ведущих вузов: МИФИ, СПбГУ, ВШЭ, УрФУ и ТГУ.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов / Мария Набиркина

Продолжение темы

"РГ" (02.02.2021 г.) уже писала, что до 2024 года бюджетных мест в вузах для подготовки ИТ-специалистов станет больше на 120 тысяч. Но становятся крайне востребованными и другие, более короткие форматы подготовки. О плюсах и минусах рассказал директор по дистанционным программам МФТИ Алексей Малеев.

Алексей Малеев: Да, реальность такова, что за пять-шесть лет, пока будущий программист учится в вузе, может смениться не одно поколение технологий. Поэтому рост мест в вузах - это, безусловно, важно. Но специалисты Coursera сообщают: все более популярны прикладные курсы по ИТ-направлениям. Есть курсы для школьников и студентов, есть короткие программы для взрослых 25-40 лет. Так, бухгалтер вполне может переквалифицироваться в IT-специалиста.

Так скоро и вузовское образование не потребуется?

Алексей Малеев: Не думаю. Такие сложные направления, как искусственный интеллект, машинное обучение, требуют именно глубокого образования, связанного с математикой, анализом, теорией вероятности и т.д. Это никогда не освоишь в виде дополнительных курсов. Но, например, специалистов, которые внедряют технологии "1С" на предприятиях, можно выучить на экспресс-программах. Но именно высшее образование помогает людям развиваться и расти на рабочем месте. Самое главное - умение быстро воспринимать новую информацию, быстро переучиваться. Если раньше технология могла прожить век, то сегодня, бывает, и года не живет, совершенствуется.

Скоро во всех вузовских программах появятся разделы по искусственному интеллекту. Придется сильно перестраиваться?

Алексей Малеев: Во многих вузах это есть уже сегодня. Другим не стоит переживать, а для начала вполне можно брать какие-то курсы у коллег, партнеров. Вузовская кооперация - это крайне перспективно.

Какие профессии будут на пике спроса в будущем?

Алексей Малеев: Как раз специалисты по обучению интеллектуальных систем, по алгоритмам машинного обучения. Они будут востребованы точно. Конечно, специалисты по кибербезопасности. Наша жизнь переходит в цифровое пространство: миллион сайтов, аккаунтов, паролей. Например, как отличить сайт настоящий от сайта-подделки, где могут украсть ваши персональные данные? Это нужно знать, и должны быть специалисты, которые могут помочь в такой ситуации.