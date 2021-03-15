Италия приостановила использование вакцины AstraZeneca

Итальянское агентство по лекарственным препаратам запретило использование вакцины от коронавируса AstraZeneca на территории всей страны. Как передает агентство ANSA, это было сделано в качестве меры предосторожности до тех пор, пока Европейское агентство по лекарственным средствам не вынесет свой вердикт относительно этого препарата.

Стоит отметить, что в Италии возбудили уголовное дело в связи со смертью профессора Сандро Тонатти, который до этого привился препаратом AstraZeneca. После этого инцидента карабинеры приступили к изъятию всей партии вакцины от этого разработчика по всей стране. Речь идет о почти сотнях тысяч доз.

Как отметил глава региона Венето Лука Дзайя, происходящее нанесло серьезный удар по системе вакцинации. "Неизвестно, является ли вакцина Astrazeneca причиной смерти, но мы должны это быстро выяснить", - заявил он.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам зарегистрировало порядка 30 случаев образования тромбов после вакцинации препаратом, созданным фармкомпанией AstraZeneca. В связи с этими инцидентами власти ряда стран приняли решение приостановить использование этой вакцины. Речь идет о Германии, Нидерландах, Дании, Норвегии, Ирландии, Исландии.