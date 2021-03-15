Из-за песчаной бури в Пекине образовались многокилометровые пробки

Сильная песчаная буря обрушилась на Пекин 15 марта. Из-за огромного количества песка в воздухе ухудшилась видимость. В утренний час пик на дорогах образовались многочисленные транспортные заторы. Корреспондент РИА Новости сообщает, что все автомобили с включенными фарами, но это не сильно помогает. Пробки в городе уже достигли 8 баллов.

Синоптики озвучили неутешительный прогноз: в ближайшие часы ситуация только ухудшится - видимость будет менее тысячи метров. Метеорологическая служба объявила "желтый уровень" погодной опасности. Врачи советуют жителям Пекина меньше находиться на улице, так как количество вредных частиц в воздухе превысило все возможные нормы. Из-за сильного ветра и плохой видимости аэропорт Пекина работает с перебоями.