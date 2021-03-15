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15.03.2021 10:29
Рубрика: Власть

Кабмин выделил 2 миллиарда рублей на "туристический кешбэк"

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил два миллиарда рублей на возобновление программы "туристического кешбэка".
Фото: Павел Львов / РИА Новости Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Третий этап программы начнется уже в марте. Точные даты начала и окончания продаж туруслуг и сроки самих поездок будут объявлены Ростуризмом.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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Условия будут прежними: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее 2 ночей, сумма возврата - 20 процентов, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется за поездки, оплаченные картой "Мир", деньги на нее же поступают автоматически в течение пяти дней со дня оплаты.

Как отметил Михаил Мишустин на заседании правительства 11 марта, новый этап программы позволит снизить стоимость около 300 тысяч туристических услуг.

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