Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил два миллиарда рублей на возобновление программы "туристического кешбэка".

Третий этап программы начнется уже в марте. Точные даты начала и окончания продаж туруслуг и сроки самих поездок будут объявлены Ростуризмом.

Условия будут прежними: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее 2 ночей, сумма возврата - 20 процентов, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется за поездки, оплаченные картой "Мир", деньги на нее же поступают автоматически в течение пяти дней со дня оплаты.

Как отметил Михаил Мишустин на заседании правительства 11 марта, новый этап программы позволит снизить стоимость около 300 тысяч туристических услуг.