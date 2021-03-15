Родителям, чаще всего мамам, когда ребенку исполняется три года, приходится менять работу, ее график или сокращать количество рабочих часов. Даже сервис в виде сети детсадов не всегда способен обеспечить мамам и папам возможность полноценно трудиться. Как им помочь? Разбирались корреспонденты "Российской газеты".

- Живем в густонаселенном районе Екатеринбурга. Устроить здесь двоих детей в один детский сад могут лишь льготники, мы к ним не относимся, - рассказывает 37-летняя Анна. - Одному ребенку дали место в нашем районе, другому - в соседнем. До офиса раньше 10.30 не доедешь. Чтобы забрать детей, с работы нужно уходить часа в четыре. Иначе до закрытия садиков не успеть.

Такие истории вам в каждой семье расскажут, если нет бабушек или денег на няню. Да и истории с бородой. Родители сегодняшних родителей сталкивались с такой же проблемой. Как выкручивались? Расставались на годы с мечтой о карьере, если на работе не закрывали глаза на ранние уходы сотрудника.

Какие еще возможны варианты? Например, перевести детсады на "семейный график" - 12-часовой режим. Санитарно-эпидемиологические требования такую возможность предусматривают. И в некоторых городах ее реализуют. Екатеринбург - в их числе. Однако этот режим существует лишь в одном проценте детсадов уральского мегаполиса. Остальные работают с 7.30 до 18.00. Продлевать время их работы для города слишком дорого.

- На это потребуется более миллиарда рублей в год, - объяснила "РГ" замначальника департамента образования администрации Екатеринбурга Елена Кречетова, акцентировав внимание на том, что заработная плата педагогам выплачивается из регионального бюджета.

Есть еще один вариант. Екатеринбург его тоже предлагает работающим родителям. Это группы вечернего пребывания - платные продленки. Но есть они только в трети детсадов города.

- Проблема синхронизации трудовой деятельности и воспитания детей дошкольного возраста действительно существует, - говорит завкафедрой экономики труда и управления персоналом Уральского государственного экономического университета Наталья Тонких. - Актуальна она для мегаполисов, где люди живут в одном районе, работают в другом, а детский сад находится в третьем.

В Израиле детсады работают всего по 4-5 часов, в Норвегии - по 7 часов в день. И только в нашей стране, уверяют эксперты, есть садики, где малыши проводят по 12 часов.Правда, пока их маловато

Что касается "дорогого удовольствия" для бюджета городов - увеличения время работы детсадов, эксперт резонно заметила: "Пожалуй, это выгодно: родители смогут более эффективно работать".

Тогда, может, все-таки сделать "семейный график" обязательным для всех? Как, например, в Астрахани. Здесь городские садики работают с 7.00 до 19.00, чтобы все родители успели закончить работу. И даже если мама или папа задержится, то воспитатель их ждет.

И еще. Четвертый год действует постановление горадминистрации, по которому дети из одной семьи, проживающие вместе, имеют право и детский сад посещать один и тот же. "Причем если старший ребенок уже ходит в садик, то младшего зачислят туда же по льготной очереди", - сообщили в мэрии Астрахани. Тоже серьезная проблема для семей, где более одного ребенка.

И, наконец, наш любимый вопрос: "А как у них?" Как справляются со своими обязанностями родители в других странах?

Почти в каждой четвертой семье один из родителей вынужден был поменять место работы, когда ребенок пошел в детский сад

Честно говоря, там их особо не балуют. "В Израиле большинство детсадов работает по четыре-пять часов",- приводит пример Наталья Тонких. "В Норвегии, - добавляет профессор Института образования НИУ "Высшая школа экономики" Ирина Абанкина, - одной из самых продвинутых стран в дошкольном образовании, предоставляют родителям только семь часов пять дней в неделю. Такого, чтобы малыши проводили по 12 часов в детсаду, кроме нас, нет нигде в мире!"

Надо ли нам равняться на заграницу? Вряд ли. "Там значительно больше семей, - резонно замечает Наталья Тонких, - могут позволить достойную жизнь на зарплату одного супруга, пока второй занимается воспитанием детей. У нас же это скорее исключение из правил. Да и родителей-одиночек в России существенно больше". Так что будем пока совершенствовать свою систему детских садов.

Опрос: прощай карьера!

По просьбе "РГ" HeadHunter провел исследование, чтобы понять настроение родителей.

Каждый четвертый работающий респондент поменял график работы после того, как ребенок пошел в детский сад. Примерно столько же сменили работу. Каждому десятому пришлось уменьшить количество рабочих часов.

Когда родители не могут забрать ребенка из детского сада, они просят о помощи бабушек и дедушек (так ответили 50 процентов респондентов). Либо отпрашиваются на работе (46 процентов). 10 процентов сказали, что ведут ребенка к себе на работу, примерно столько же - оставляют на продленке или нанимают нянь.

Подготовила Ольга Штейн

Комментарий

Ирина Абанкина, главный научный сотрудник, заслуженный профессор Института образования НИУ "Высшая школа экономика":

- Режим работы детского сада и продолжительность работы групп - это полномочия регионов и самого детского сада. Они в праве выбирать между несколькими режимами, которые установлены в СанПиН. Есть 12-часовой, например, с 7.00 до 19.00. Есть 10,5-часовой, который начинается с 8 утра. Есть укороченные группы - по 8 часов. И есть группы кратковременного пребывания - от двух до пяти часов.

Главное, что нужно понять: в России детский сад - это не только образование, гарантированное государством, но и присмотр и уход. Образовательная часть финансируется из бюджета, но она рассчитана не на 12 часов! Программы есть разные, но обычно они рассчитаны на 8 часов в день, когда с ребятами работает педагог. Остальное - присмотр и уход, за который, по большому счету, доплачивают родители (льготникам в регионе могут дать субсидию). Какую плату будут вносить родители за присмотр и уход, решают сами муниципалитеты. Минимальную сумму предлагали в Татарстане - за полтора дополнительных часа утром и полтора часа вечером - всего триста рублей в месяц. Эта сумма включала только оплату труда "нянечек". Ни ужин, ни "коммуналка" туда не входили - они субсидировались.

Поэтому в большинстве субъектов РФ, кстати, и в Москве тоже, есть так называемая родительская плата за услуги присмотра и ухода, которая и позволяет садику работать дольше - до 12 часов.

И вы должны понимать: такого, чтобы малыши проводили по 12 часов в детском саду, больше нет нигде в мире! Норвегия - одна из самых продвинутых стран в дошкольном образовании - и то предоставляет родителям только семь часов пять дней в неделю. В других странах, даже с обязательным дошкольным образованием, тот же Израиль - это три часа в день - с 10 утра до 13 часов дня. И никаких завтраков, никаких обедов, никаких прогулок. Но если маме нужно на работу, в странах Европы развита система бебиситтерства, общественных нянь. У нас такого нет.

Для большинства российских городов девять-десять часов работы детского сада достаточно для того, чтобы отвести и забрать ребенка: у нас восьмичасовой рабочий день. Но если маме, папе, бабушкам нужно больше времени, садик может предоставить услугу присмотра и ухода. И не обязательно эту работу должен выполнять педагог: достаточно помощника воспитателя. Часто в утренние или вечерние часы детей из разных возрастных групп, родителям которых нужно больше времени, объединяют.

Что делать, если в каком-то саду нет такой "продленки"? Есть управляющий совет, он может утвердить продолжительность работы отдельных групп по согласованию с родителями, установить плату за те дополнительные часы, которые нужны мамам и папам. Муниципалитет имеет право установить льготы для некоторых семей - с детьми-инвалидами, многодетным и т.д

Подготовила Ксения Колесникова