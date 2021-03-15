Киев объявил экономическую войну Китаю по указке из США

МИД Китайской Народной Республики в лице официального представителя Чжао Лицзяня впервые прокомментировал эмоции, вызванные в Киеве визитом делегации китайских бизнесменов в Крым. По словам Лицзяня, "деловая активность не должна политизироваться". Можно предположить, что эта фраза касается не только Крыма, а в целом китайско-украинских отношений, которые стараниями Киева, идущего на поводу у Вашингтона, представляются сегодня испорченными.

Заметим, что официальный Пекин едва ли не впервые за семь лет на уровне МИД вспомнил об Украине: до недавнего времени там всегда ставили бизнес выше политики. В Пекине даже оставили без реакции отмену контракта с "Хуавей" на поставку оборудования для госорганов Украины. Это произошло в минувшем декабре и сопровождалось откровенно оскорбительными - будто для отчета перед американским "заказчиком" - комментариями относительно китайских производителей со стороны премьера Шмыгаля и главы МИД Кулебы. Вероятно, в Пекине мудро рассудили, что действия Киева продиктованы директивами из посольства США. Сама же по себе Украина находится на периферии глобального экономического противостояния, и потому ее действия острой реакции не заслуживают.

Зеленский решил, что сможет без последствий отобрать завод у китайских инвесторов. Фото: AP

Но любому терпению приходит конец, и объявленная Киевом национализация уже купленного китайскими инвесторами завода "Мотор Сич" может повлечь реакцию куда более заметную и болезненную, нежели комментарий представителя МИД. Напомним, в минувший четверг Совет национальной безопасности Украины под председательством президента Зеленского решил вернуть двигателестроительный завод под контроль государства. При этом секретарь СНБО Данилов едва ли не прямым текстом обвинил Китай в том, что тот "совместно с Российской Федерацией" пытается захватить предприятие, и поэтому оно "в ближайшее время будет возвращено в собственность народа законным способом в соответствии с действующим законодательством".

Каким конкретно способом это произойдет, Данилов не объяснил, так как не мог этого сделать: закона о национализации или возвращении в госсобственность на Украине попросту не существует. История 2016 года с национализацией "Приват-банка" здесь не лучший пример. Тогдашние его владельцы - олигарх Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов, хоть и под беспрецедентным внешним давлением, но формально - сами, добровольно, пригласили украинское государство войти в капитал и передали ему контроль за символическую одну гривну. Поскольку "Мотор Сич" - не банк, имеет структуру собственности куда более запутанную, то провернуть законно похожий фокус Зеленскому будет непросто.

Напомним историю вкратце: в 2017 году холдинг Beijing Skyrizon получил 56 процентов акций "Мотор Сич" за 250 миллионов долларов и обещание миллиардных инвестиций в будущем. Вскоре из США последовал окрик, и антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отказался одобрять сделку, не дав новому китайскому владельцу войти в управление собственностью. В течение двух лет Beijing Skyrizon и продавший им свои акции многолетний хозяин завода 82-летний Вячеслав Богуслаев - Герой Украины, бывший депутат Рады, влиятельный политический и общественный деятель - искали способы обойти запреты и удовлетворить претензии АМКУ, хоть и путем привлечения новых акционеров и размывания пакета. Между тем американцы раз за разом запрещали Киеву под любым видом отдавать завод китайцам, а 14 января 2021 года бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США попросту ввело санкции против Beijing Skyrizon. В свою очередь СНБО и Зеленский довели дело до логического, как им кажется, конца, смело постановив отобрать завод у всех акционеров, в том числе, надо думать, у офшорных юридических лиц.

Очевидно, что решение СНБО - это не конец, а начало уже новой истории. Например, судебных исков на 3,6 миллиарда долларов (примерно 10 процентов доходной части бюджета Украины на текущий год. - Прим. "РГ".), уже поданных китайской стороной в Международный коммерческий арбитраж с привлечением знаменитых юридических фирм, а также обещанных новых исков. Кроме того, в Лондонском международном суде с 2015 года рассматривается требование Пекина к Киеву вернуть кредит в 3 миллиарда долларов, фактически украденный украинскими контрагентами после переворота. На эту сумму они должны были поставить в КНР зерно, но смогли собрать в закромах только двадцатую часть оговоренного объема. Киевские эксперты уже ожидают активизации юридической работы на этом неактивном до недавнего времени для Китая судебном фронте.

В США раз за разом запрещали Киеву под любым видом отдавать завод "Мотор Сич" китайцам

Также по неподтвержденной информации, активно распространяющейся в киевских кулуарах, власти и торговые регуляторы КНР, основываясь на печальном опыте, уже советуют своим бизнесменам не иметь дела с Украиной. Это может болезненно отразиться на украинских сельхозпроизводителях, поскольку КНР - основной покупатель украинской кукурузы.

Вероятно, стоит ожидать и политических последствий. Так, в Киеве готовят на лето азиатское турне Зеленского, главным пунктом которого должен был стать Китай. И если визит все же состоится, то традиционными шутками и ужимками Зеленскому в Пекине не отделаться.